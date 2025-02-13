От милых мурлык до храбрых защитников: Разбираем породы кошек, проявляющих охранное поведение

4:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ролики с участием храбрых кошек, "одной левой" отбивающихся от клыкастой собаки или крокодила, мгновенно набирают десятки тысяч просмотров. Все потому, что люди втайне лелеют мечту о коте-защитнике, ведь каждый, кто сталкивался со взбешенной кошкой и ее когтями, знает, как проворна она в нападении и защите. Но у кошек нет охранного инстинкта, сравнимого с собачьим. За редким исключением, кошка предпочтет спрятаться и переждать превосходящую угрозу. Тем не менее, вот несколько пород кошачьих, способных проявлять качества защитника, но не доводите их, если вы не любите поцарапанные руки. Обзор от опытной кошатницы.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Мейн-кун

Мейн-куны условно подразделяются на европейскую и американскую ветви. Американские селекционеры довели породу до гигантских размеров. А теперь представьте, что животное с когтями в среднем 3,81 сантиметра, проворное и быстрое, проявит агрессию по отношению к хозяину или другому человеку? Селекционеры и заводчики долгие годы выбраковывали агрессивных животных из породы, поэтому мейн-кун — это красивая, крупная и спокойная порода. Не боец и не охранник. Известны случаи, когда на пике популярности взрослых особей и котят выкрадывали, а те даже пытались убежать.

Камышовый кот

Камышовый кот превосходит мейн-куна не только в весе. Это настоящие хищники и охотники с развитым территориальным инстинктом. К счастью, этих кошек не приобрести в питомнике, да и для городской квартиры они не подходят: могут испортить вещи и мебель, если им станет скучно. Приручаются камышовые коты очень плохо. Единственный способ: взять котенка, родившегося в неволе.

Сиамские кошки

Известны как самая агрессивная и ревнивая порода. Настороженно воспринимают чужих, привязчивы к хозяину и будут царапать всех, кто на него претендует. Но и хозяину достанется, если сиамской питомице не будет хватать внимания: могут больно покусать за ноги ночью.

Бенгальские кошки

Их окрас напоминает "мини-леопарда". По своей природе это активные, энергичные и умные животные. Даже у домашних кошек может развиться территориальность и агрессия. Они настороженно относятся к новым людям и обладают громким голосом.

Ашера или Саванна

Гибрид сервала и бенгальской кошки. Саванна унаследовала дикие инстинкты: это большая, игривая и своенравная кошка, когти которой нужно обязательно подстригать. Возможно, она будет проявлять защитное поведение в отношении хозяина, но уживчива с другими животными, в отличие от сиамцев. Размер саванны уступает камышовому коту и мейн-куну, но внешность дикого хищника может отпугивать посторонних. Важно приучать гулять на улице с самого раннего детства, тогда у питомца разовьются "собачьи" повадки.

Абиссинские кошки

Очень требовательные к вниманию кошки. Могут быть настороженными и агрессивными в зависимости от ситуации. Имеют развитый территориальный инстинкт.

Чаузи

Гибрид камышового кота и абиссинской кошки — весьма доброжелателен, несмотря на внушительные габариты. У гибридов первых двух поколений сохраняются дикие гены камышового кота. Они охраняют свою территорию и могут проявлять агрессию. Гибриды первого поколения особенно внушительны по размерам, но и с кошкой второго поколения нужно вести себя деликатно, особенно посторонним.

Пикси-боб

Кошек породы пикси-боб иногда называют "сторожевыми псами" семейства кошачьих из-за их собачьего характера. Иногда они защищают людей, которых любят, но не агрессивно, а привлекая внимание настороженным видом. Ладят с воспитанными детьми. Выглядит пикси-боб как рысь в миниатюре.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.



