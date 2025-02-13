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От милых мурлык до храбрых защитников: Разбираем породы кошек, проявляющих охранное поведение

4:15
Зоосфера

Ролики с участием храбрых кошек, "одной левой" отбивающихся от клыкастой собаки или крокодила, мгновенно набирают десятки тысяч просмотров. Все потому, что люди втайне лелеют мечту о коте-защитнике, ведь каждый, кто сталкивался со взбешенной кошкой и ее когтями, знает, как проворна она в нападении и защите. Но у кошек нет охранного инстинкта, сравнимого с собачьим. За редким исключением, кошка предпочтет спрятаться и переждать превосходящую угрозу. Тем не менее, вот несколько пород кошачьих, способных проявлять качества защитника, но не доводите их, если вы не любите поцарапанные руки. Обзор от опытной кошатницы.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Мейн-кун

Мейн-куны условно подразделяются на европейскую и американскую ветви. Американские селекционеры довели породу до гигантских размеров. А теперь представьте, что животное с когтями в среднем 3,81 сантиметра, проворное и быстрое, проявит агрессию по отношению к хозяину или другому человеку? Селекционеры и заводчики долгие годы выбраковывали агрессивных животных из породы, поэтому мейн-кун — это красивая, крупная и спокойная порода. Не боец и не охранник. Известны случаи, когда на пике популярности взрослых особей и котят выкрадывали, а те даже пытались убежать.

Камышовый кот

Камышовый кот превосходит мейн-куна не только в весе. Это настоящие хищники и охотники с развитым территориальным инстинктом. К счастью, этих кошек не приобрести в питомнике, да и для городской квартиры они не подходят: могут испортить вещи и мебель, если им станет скучно. Приручаются камышовые коты очень плохо. Единственный способ: взять котенка, родившегося в неволе.

Сиамские кошки

Известны как самая агрессивная и ревнивая порода. Настороженно воспринимают чужих, привязчивы к хозяину и будут царапать всех, кто на него претендует. Но и хозяину достанется, если сиамской питомице не будет хватать внимания: могут больно покусать за ноги ночью.

Бенгальские кошки

Их окрас напоминает "мини-леопарда". По своей природе это активные, энергичные и умные животные. Даже у домашних кошек может развиться территориальность и агрессия. Они настороженно относятся к новым людям и обладают громким голосом.

Ашера или Саванна

Гибрид сервала и бенгальской кошки. Саванна унаследовала дикие инстинкты: это большая, игривая и своенравная кошка, когти которой нужно обязательно подстригать. Возможно, она будет проявлять защитное поведение в отношении хозяина, но уживчива с другими животными, в отличие от сиамцев. Размер саванны уступает камышовому коту и мейн-куну, но внешность дикого хищника может отпугивать посторонних. Важно приучать гулять на улице с самого раннего детства, тогда у питомца разовьются "собачьи" повадки.

Абиссинские кошки

Очень требовательные к вниманию кошки. Могут быть настороженными и агрессивными в зависимости от ситуации. Имеют развитый территориальный инстинкт.

Чаузи

Гибрид камышового кота и абиссинской кошки — весьма доброжелателен, несмотря на внушительные габариты. У гибридов первых двух поколений сохраняются дикие гены камышового кота. Они охраняют свою территорию и могут проявлять агрессию. Гибриды первого поколения особенно внушительны по размерам, но и с кошкой второго поколения нужно вести себя деликатно, особенно посторонним.

Пикси-боб

Кошек породы пикси-боб иногда называют "сторожевыми псами" семейства кошачьих из-за их собачьего характера. Иногда они защищают людей, которых любят, но не агрессивно, а привлекая внимание настороженным видом. Ладят с воспитанными детьми. Выглядит пикси-боб как рысь в миниатюре.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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