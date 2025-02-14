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Запахи, которые кошки ненавидят: секреты их чувствительного носа

1:05
Зоосфера

Кошки не переносят аромат трав и специй. Например, черный перец, тимьян, розмарин, гвоздика, корица и т. д. Они содержат эфирные масла и при измельчении очень летучи, поэтому действуют как раздражители для носовых пазух животного.

Кошка породы невская маскарадная
Фото: https://www.freepik.com by timolina
Кошка породы невская маскарадная

Кроме того, комнатные растения (герань, рута, лаванда) также выделяют много едко пахнущих веществ, которые не нравятся кошкам. Наши питомцы обычно боятся: уксуса, чеснока, лука, резких запахов бытовой химии и парфюмерии и, конечно же, аромата цитрусовых.

Как отпугнуть кошку со стола с помощью запаха

Метод "запугивания" с помощью неприятных запахов может помочь остановить забирание кошки на стол.

Если вашей кошке не нравится запах цитрусовых, то можно натереть стол долькой лимона или эфирным маслом любого цитрусового фрукта. Грейпфрут считается самым эффективным.

Можно положить на поверхность хлопчатобумажные салфетки, смоченные в эфирном масле.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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