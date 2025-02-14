Питание для крепкого здоровья: что нужно знать о рационе вашей собаки

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В этой статье мы расскажем, как питание может повлиять на собаку и что важно знать о составлении рациона для вашего питомца.

Фото: flickr.com by Энн, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мальтипу

Как питание влияет на собак

Чтобы поддержать правильное развитие организма, рацион не должен быть скудным. Собака должна употреблять пищу в количестве 7% от массы своего тела. Если у животного наблюдаются стрессы, фобии, агрессия, депрессия, рекомендуется снизить количество белка в рационе и повысить уровень триптофана. Например, употреблять красное мясо и рыбу.

Если ваша собака гиперактивна, попробуйте уменьшить количество белка. Пища, которую вы даете собаке, может повлиять на ее пищеварение и кишечную флору.

Регулярное питание является одним из ключей к здоровой работе кишечника вашей собаки. Иногда стоит кормить животное овощами, так как они богаты клетчаткой.

Какие овощи полезны для собак

Кормить собаку морковью можно в любом виде — сырой, вареной или запеченной. Особенно полезно питомцам жевать полностью сырую морковь. Таким образом, животное очистит зубы от налета и избавится от неприятного запаха изо рта. Огурцы также полезны для собак.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



