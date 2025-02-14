Психические расстройства домашних животных: как деменция и ОКР могут изменить питомца

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Психические нарушения могут встречаться не только у людей. Любимые питомцы тоже могут стать жертвами подобных заболеваний. Депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и деменция — все это характерно и для домашних животных. Об этом пишет издание "Пруфы".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Так, среди кошек распространена деменция. Она возникает с возрастом. Согласно данным источника, более 90% кошек страдают от заболевания. Оно проявляется потерей ориентации в пространстве, панике, изменении привычек и потребности в большем внимании.

Собаки чаще всего сталкиваются с ОКР. Заболевание формируется на фоне неправильного образа жизни, генетики и стресса. ОКР у собак можно определить по навязчивому поведению. Например, собака может вылизывать одно и то же место до повреждений.

Что касается депрессии, то это заболевание более свойственно птицам. А именно — попугаям и воронам. К нему могут привести: потеря партнёра или изоляция. Симптомы — потеря аппетита, нежелание общаться и угнетенность.

Важно понимать, что психическое здоровье животных во многом зависит от условий жизни. Также важно отношение к ним.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

