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Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют

3:04
Зоосфера

Задумывались ли вы, какая порода собаки будет лучшим выбором, если вы хотите верного спутника на долгие годы? Есть породы, которые, несмотря на свою популярность, не склонны к серьёзным заболеваниям и могут радовать своих хозяев долгие годы.

Собака породы бигль
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака породы бигль

Оказывается, некоторые породы собак имеют репутацию здоровья и долголетия. Это не только собаки, которые редко болеют, но и те, у кого возраст не становится поводом для частых визитов к ветеринару.

Вот список пород, которые могут стать вашими верными друзьями на долгие годы:

  • Чихуахуа
    Самая маленькая порода собак в мире, но одна из самых здоровых. Хотя пожилые чихуахуа могут столкнуться с проблемами с сердцем и глазами, в целом они живут дольше других пород.

  • Австралийская овчарка
    Эта порода славится своей выносливостью. Один из самых известных представителей породы, собака по имени Bluey, стал старейшей собакой в мире, дожив до 29 лет!

  • Пудель
    Пудели, независимо от их размера, живут долго и в основном здоровы. Но пожилые пудели могут столкнуться с проблемами с суставами и глазами.

  • Гаванез
    Эти маленькие собаки также славятся своим здоровьем, несмотря на повышенный риск заболеваний печени и почек.

  • Пинчер
    Пинчеры не страдают от специфических заболеваний, но, как и многие другие породы, могут столкнуться с проблемами с глазами и бёдрами на старости лет.

  • Бельгийский малинуа
    Эти пастушьи собаки выносливы и умны. Катаракта — единственное заболевание, к которому они склонны.

  • Сиба-ину
    Собаки этой породы могут страдать от артрита в старости, но в целом остаются здоровыми на протяжении всей жизни.

  • Эрред-терьер
    Эта порода почти не подвержена заболеваниям, и рак является наибольшей угрозой для их здоровья.

  • Бордер-колли
    Известные своей умственной активностью, эти собаки здоровы, но у них могут развиться эпилепсия и глухота.

  • Басенджи
    Эти собаки, которые не лают, на самом деле не имеют значительных проблем со здоровьем, если им предоставляется достаточно физических нагрузок.

  • Грейхаунд
    Эти быстрые и выносливые собаки остаются здоровыми даже в зрелом возрасте, хотя у крупных особей могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
  • Сибирский хаски
    В целом, хаски — очень здоровые собаки. Иногда у них появляются проблемы с глазами и бёдрами в более зрелом возрасте.

  • Бигль
    Эти собаки в основном остаются здоровыми, но у старых биглей могут развиться проблемы с глазами и бёдрами.

Выбирая собаку, стоит обратить внимание на породы, которые не склонны к многочисленным заболеваниям и обеспечат долгие годы здоровья и счастья.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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