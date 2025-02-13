Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Задумывались ли вы, какая порода собаки будет лучшим выбором, если вы хотите верного спутника на долгие годы? Есть породы, которые, несмотря на свою популярность, не склонны к серьёзным заболеваниям и могут радовать своих хозяев долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака породы бигль

Оказывается, некоторые породы собак имеют репутацию здоровья и долголетия. Это не только собаки, которые редко болеют, но и те, у кого возраст не становится поводом для частых визитов к ветеринару.

Вот список пород, которые могут стать вашими верными друзьями на долгие годы:

Чихуахуа

Самая маленькая порода собак в мире, но одна из самых здоровых. Хотя пожилые чихуахуа могут столкнуться с проблемами с сердцем и глазами, в целом они живут дольше других пород.

Самая маленькая порода собак в мире, но одна из самых здоровых. Хотя пожилые чихуахуа могут столкнуться с проблемами с сердцем и глазами, в целом они живут дольше других пород. Австралийская овчарка

Эта порода славится своей выносливостью. Один из самых известных представителей породы, собака по имени Bluey, стал старейшей собакой в мире, дожив до 29 лет!

Эта порода славится своей выносливостью. Один из самых известных представителей породы, собака по имени Bluey, стал старейшей собакой в мире, дожив до 29 лет! Пудель

Пудели, независимо от их размера, живут долго и в основном здоровы. Но пожилые пудели могут столкнуться с проблемами с суставами и глазами.

Пудели, независимо от их размера, живут долго и в основном здоровы. Но пожилые пудели могут столкнуться с проблемами с суставами и глазами. Гаванез

Эти маленькие собаки также славятся своим здоровьем, несмотря на повышенный риск заболеваний печени и почек.

Эти маленькие собаки также славятся своим здоровьем, несмотря на повышенный риск заболеваний печени и почек. Пинчер

Пинчеры не страдают от специфических заболеваний, но, как и многие другие породы, могут столкнуться с проблемами с глазами и бёдрами на старости лет.

Пинчеры не страдают от специфических заболеваний, но, как и многие другие породы, могут столкнуться с проблемами с глазами и бёдрами на старости лет. Бельгийский малинуа

Эти пастушьи собаки выносливы и умны. Катаракта — единственное заболевание, к которому они склонны.

Эти пастушьи собаки выносливы и умны. Катаракта — единственное заболевание, к которому они склонны. Сиба-ину

Собаки этой породы могут страдать от артрита в старости, но в целом остаются здоровыми на протяжении всей жизни.

Собаки этой породы могут страдать от артрита в старости, но в целом остаются здоровыми на протяжении всей жизни. Эрред-терьер

Эта порода почти не подвержена заболеваниям, и рак является наибольшей угрозой для их здоровья.

Эта порода почти не подвержена заболеваниям, и рак является наибольшей угрозой для их здоровья. Бордер-колли

Известные своей умственной активностью, эти собаки здоровы, но у них могут развиться эпилепсия и глухота.

Известные своей умственной активностью, эти собаки здоровы, но у них могут развиться эпилепсия и глухота. Басенджи

Эти собаки, которые не лают, на самом деле не имеют значительных проблем со здоровьем, если им предоставляется достаточно физических нагрузок.

Эти собаки, которые не лают, на самом деле не имеют значительных проблем со здоровьем, если им предоставляется достаточно физических нагрузок. Грейхаунд

Эти быстрые и выносливые собаки остаются здоровыми даже в зрелом возрасте, хотя у крупных особей могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Эти быстрые и выносливые собаки остаются здоровыми даже в зрелом возрасте, хотя у крупных особей могут возникнуть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Сибирский хаски

В целом, хаски — очень здоровые собаки. Иногда у них появляются проблемы с глазами и бёдрами в более зрелом возрасте.

В целом, хаски — очень здоровые собаки. Иногда у них появляются проблемы с глазами и бёдрами в более зрелом возрасте. Бигль

Эти собаки в основном остаются здоровыми, но у старых биглей могут развиться проблемы с глазами и бёдрами.

Выбирая собаку, стоит обратить внимание на породы, которые не склонны к многочисленным заболеваниям и обеспечат долгие годы здоровья и счастья.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



