Проверено веками: не только кошка может принести удачу новому дому

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Существует давняя традиция: когда семья переезжает в новый дом, первой за порог должна войти кошка. Многие слышали об этом поверии, но мало кто задумывался, откуда оно взялось и что оно означает. Разбираемся, почему кошкам доверяют столь важную миссию и какие еще животные в древности считались хранителями дома.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Кошка как защитница дома

Согласно народным верованиям, кошка не просто пушистый любимец, а настоящее воплощение домового — духа, оберегающего жилище. В древности люди верили, что именно он первым должен пересечь порог нового дома, чтобы оценить его энергетику и подготовить к жизни новых хозяев.

Кроме того, важную роль играло правило старшинства: первым в дом входил самый уважаемый член семьи. А поскольку домового считали духом предков, именно он получал это право. Запуская кошку первой, люди как бы приглашали домового обживаться на новом месте.

Не только кошки: кто еще защищал дом

Интересно, что в разных культурах роль хранителя дома могли выполнять и другие животные:

Петух . В некоторых регионах считалось, что он отпугивает злых духов и приносит удачу.

. В некоторых регионах считалось, что он отпугивает злых духов и приносит удачу. Змея. У белорусов бытовало поверье, что заселять новый дом можно только после того, как в нем появится змея — она символизировала защиту и процветание.

Эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, когда люди стремились заручиться поддержкой потусторонних сил для создания благополучного очага.

Как вырастить домового

В белорусских деревнях существовало удивительное поверье: если в новом доме нет домового, его можно "вырастить". Для этого нужно было найти петуха, который закукарекал через три дня после рождения, и кормить его целых семь лет. Считалось, что после этого он снесет крошечное яйцо размером с голубиное.

Но и это еще не все! Чтобы из него появился домовой, яйцо полгода носили в мешочке под левой подмышкой. Согласно поверью, спустя шесть месяцев из него вылуплялся змеёныш, который становился новым хранителем дома.

Верить в такие методы или нет — дело каждого. Но одно очевидно: люди всегда стремились защитить свой дом и сделать его по-настоящему уютным.

Современный взгляд на традицию

Сегодня многие продолжают придерживаться традиции запускать в новый дом кошку. Даже если это уже не связано с мистическими верованиями, кошки действительно первыми осваиваются на новом месте. Они быстро находят укромные уголки, проверяют территорию и помогают хозяевам чувствовать себя комфортнее.

Вместо того чтобы кормить петуха семь лет или искать змею, лучше просто создать в доме уютную атмосферу. А пушистая мурлыка поможет сделать его по-настоящему теплым и родным!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

