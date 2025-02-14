Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преступление по-швейцарски — как весь мир пытался поймать престарелого преступника?
Гипертония атакует молча: как вовремя распознать и предотвратить
Диван как новый: лучше очистить мягкую мебель в домашних условиях именно так
Модный тренд 2025 года: галстуки с джинсами — как носить и сочетать
Зимой кожа страдает? Добавьте в рацион эти продукты – результат удивит
Я думал, что могу делать на даче всё, что угодно — пока не получил штраф на 50 000 рублей
Бузова показала, как отомстила бывшему после известия об отцовстве Давы
Водители Uber, Addison Lee и Bolt требуют справедливой оплаты труда
Подтянутое и молодое тело за 2 недели: как подобрать себе массаж для похудения?

Проверено веками: не только кошка может принести удачу новому дому

3:01
Зоосфера

Существует давняя традиция: когда семья переезжает в новый дом, первой за порог должна войти кошка. Многие слышали об этом поверии, но мало кто задумывался, откуда оно взялось и что оно означает. Разбираемся, почему кошкам доверяют столь важную миссию и какие еще животные в древности считались хранителями дома.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Кошка как защитница дома

Согласно народным верованиям, кошка не просто пушистый любимец, а настоящее воплощение домового — духа, оберегающего жилище. В древности люди верили, что именно он первым должен пересечь порог нового дома, чтобы оценить его энергетику и подготовить к жизни новых хозяев.

Кроме того, важную роль играло правило старшинства: первым в дом входил самый уважаемый член семьи. А поскольку домового считали духом предков, именно он получал это право. Запуская кошку первой, люди как бы приглашали домового обживаться на новом месте.

Не только кошки: кто еще защищал дом

Интересно, что в разных культурах роль хранителя дома могли выполнять и другие животные:

  • Петух. В некоторых регионах считалось, что он отпугивает злых духов и приносит удачу.
  • Змея. У белорусов бытовало поверье, что заселять новый дом можно только после того, как в нем появится змея — она символизировала защиту и процветание.

Эти традиции уходят корнями в далекое прошлое, когда люди стремились заручиться поддержкой потусторонних сил для создания благополучного очага.

Как вырастить домового

В белорусских деревнях существовало удивительное поверье: если в новом доме нет домового, его можно "вырастить". Для этого нужно было найти петуха, который закукарекал через три дня после рождения, и кормить его целых семь лет. Считалось, что после этого он снесет крошечное яйцо размером с голубиное.

Но и это еще не все! Чтобы из него появился домовой, яйцо полгода носили в мешочке под левой подмышкой. Согласно поверью, спустя шесть месяцев из него вылуплялся змеёныш, который становился новым хранителем дома.

Верить в такие методы или нет — дело каждого. Но одно очевидно: люди всегда стремились защитить свой дом и сделать его по-настоящему уютным.

Современный взгляд на традицию

Сегодня многие продолжают придерживаться традиции запускать в новый дом кошку. Даже если это уже не связано с мистическими верованиями, кошки действительно первыми осваиваются на новом месте. Они быстро находят укромные уголки, проверяют территорию и помогают хозяевам чувствовать себя комфортнее.

Вместо того чтобы кормить петуха семь лет или искать змею, лучше просто создать в доме уютную атмосферу. А пушистая мурлыка поможет сделать его по-настоящему теплым и родным!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Зимой кожа страдает? Добавьте в рацион эти продукты – результат удивит
Я думал, что могу делать на даче всё, что угодно — пока не получил штраф на 50 000 рублей
Проверено веками: не только кошка может принести удачу новому дому
Бузова показала, как отомстила бывшему после известия об отцовстве Давы
Водители Uber, Addison Lee и Bolt требуют справедливой оплаты труда
Подтянутое и молодое тело за 2 недели: как подобрать себе массаж для похудения?
Как определить, находится ли ваша кошка в состоянии стресса? Обратите внимание на эти признаки
Подружиться с Китаем? Некоторые лидеры стран ЕС задумались о смягчении отношения к Китаю
Хотите завести немецкую овчарку? Прочитайте это, прежде чем принять решение
Восточный десерт, который можно есть без вреда — секрет правильной халвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.