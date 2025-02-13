Аллергия и собаки: когда даже пудель не гарантирует безопасности

Аллергены у собак связаны с белками, которые выделяются вместе с кожными выделениями, слюной и шерстью. В период линьки шерсть активно разносит эти белки по дому, что увеличивает вероятность аллергических реакций. Именно поэтому слабо линяющие породы, такие как жесткошёрстные собаки, считаются более подходящими для аллергиков. Их шерсть не выпадает естественным образом, а отмершие волоски остаются в шёрстном покрове и удаляются только при тримминге.
Гипоаллергенны ли пудели
Пудели действительно относятся к породам, которые считаются гипоаллергенными, но это не означает, что аллергия на них невозможна. Их шерсть кудрявая и практически не линяет, что снижает распространение аллергенов в воздухе. В отличие от других собак, шерстинки у пуделей растут всю жизнь, как волосы у человека. Это делает регулярные стрижки обязательным условием ухода.
Однако наличие или отсутствие шерсти - не единственный фактор, влияющий на аллергенность. У лысых пород, например, аллергены концентрируются на коже, а при контакте передаются человеку. Кроме того, такие собаки чаще потеют, а пот также может вызывать аллергические реакции.
Той-пудель: лучший выбор для аллергиков
Среди всех разновидностей породы именно той-пудель считается наименее аллергенным. Причина проста: чем меньше собака, тем меньше она выделяет аллергенных белков.
На уровень аллергенности могут повлиять и другие факторы:
Как минимизировать риск аллергии на пуделя
Даже если собака считается гипоаллергенной, полностью исключить риск реакции невозможно. Однако можно принять меры, чтобы уменьшить контакт с аллергенами:
Аллергия может проявляться не сразу, а через несколько месяцев после появления собаки в доме. Поэтому даже при отсутствии симптомов не стоит прекращать профилактические меры без согласования с врачом.
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