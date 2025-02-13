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Аллергия и собаки: когда даже пудель не гарантирует безопасности

3:10
Зоосфера

Пудели — действительно ли они гипоаллергенны

Аллергены у собак связаны с белками, которые выделяются вместе с кожными выделениями, слюной и шерстью. В период линьки шерсть активно разносит эти белки по дому, что увеличивает вероятность аллергических реакций. Именно поэтому слабо линяющие породы, такие как жесткошёрстные собаки, считаются более подходящими для аллергиков. Их шерсть не выпадает естественным образом, а отмершие волоски остаются в шёрстном покрове и удаляются только при тримминге.

Той пудель
Фото: Own work by Choikwangmo9, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Той пудель

Гипоаллергенны ли пудели

Пудели действительно относятся к породам, которые считаются гипоаллергенными, но это не означает, что аллергия на них невозможна. Их шерсть кудрявая и практически не линяет, что снижает распространение аллергенов в воздухе. В отличие от других собак, шерстинки у пуделей растут всю жизнь, как волосы у человека. Это делает регулярные стрижки обязательным условием ухода.

Однако наличие или отсутствие шерсти - не единственный фактор, влияющий на аллергенность. У лысых пород, например, аллергены концентрируются на коже, а при контакте передаются человеку. Кроме того, такие собаки чаще потеют, а пот также может вызывать аллергические реакции.

Той-пудель: лучший выбор для аллергиков

Среди всех разновидностей породы именно той-пудель считается наименее аллергенным. Причина проста: чем меньше собака, тем меньше она выделяет аллергенных белков.

На уровень аллергенности могут повлиять и другие факторы:

  • Состояние здоровья питомца. Болезни могут усиливать выработку белков.
  • Повышенное слюноотделение. Слюна содержит Can F1 - липокалиновый белок, который вызывает аллергию.
  • Возраст. Щенки выделяют меньше аллергенов, чем взрослые собаки.
  • Кастрация. После полового созревания уровень белков увеличивается, но кастрация помогает снизить их концентрацию.

Как минимизировать риск аллергии на пуделя

Даже если собака считается гипоаллергенной, полностью исключить риск реакции невозможно. Однако можно принять меры, чтобы уменьшить контакт с аллергенами:

  • Доверить груминг профессионалу или члену семьи без аллергии.
  • Использовать очиститель воздуха.
  • Регулярно стирать лежак и игрушки собаки.
  • Приучить питомца справлять нужду на улице, избегая пелёнок и лотков.
  • Мыть руки после контакта с животным и не касаться лица.
  • Проводить уборку чаще, избавиться от ковров и вещей, собирающих пыль.
  • Ограничить доступ собаки в спальню, не спать с ней в одной кровати.
  • Проконсультироваться с врачом-аллергологом по поводу возможной медикаментозной поддержки.

Аллергия может проявляться не сразу, а через несколько месяцев после появления собаки в доме. Поэтому даже при отсутствии симптомов не стоит прекращать профилактические меры без согласования с врачом.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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