Не все собаки одинаково хороши: топ-5 пород с проблемами, о которых мало говорят

Южноафриканский ветврач А. Анвари составил антирейтинг пород, которые чаще всего сталкиваются с проблемами здоровья и поведения. В список вошли как декоративные, так и рабочие собаки.
Эти собаки известны упрямством, чрезмерной склонностью к лаю и предрасположенностью к ожирению.
Порода часто страдает от дыхательных проблем, кожных заболеваний и болезней позвоночника.
Требуют больших физических и интеллектуальных нагрузок. При их отсутствии могут вести себя неуправляемо.
Очень активные собаки, которым необходима постоянная занятость. Без должного внимания могут проявлять деструктивное поведение.
Склонны к перееданию и ожирению, поскольку буквально "одержимы едой". Врач признался, что не смог бы отказать такому псу в лакомствах, поэтому не завёл бы его себе.
Выбирая собаку, важно учитывать не только её внешний вид и популярность породы, но и особенности поведения, а также возможные проблемы со здоровьем.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.