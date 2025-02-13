Не все собаки одинаково хороши: топ-5 пород с проблемами, о которых мало говорят

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Южноафриканский ветврач А. Анвари составил антирейтинг пород, которые чаще всего сталкиваются с проблемами здоровья и поведения. В список вошли как декоративные, так и рабочие собаки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Таксы

Эти собаки известны упрямством, чрезмерной склонностью к лаю и предрасположенностью к ожирению.

Французские бульдоги

Порода часто страдает от дыхательных проблем, кожных заболеваний и болезней позвоночника.

Бельгийские овчарки

Требуют больших физических и интеллектуальных нагрузок. При их отсутствии могут вести себя неуправляемо.

Бордер-колли

Очень активные собаки, которым необходима постоянная занятость. Без должного внимания могут проявлять деструктивное поведение.

Лабрадоры

Склонны к перееданию и ожирению, поскольку буквально "одержимы едой". Врач признался, что не смог бы отказать такому псу в лакомствах, поэтому не завёл бы его себе.

Выбирая собаку, важно учитывать не только её внешний вид и популярность породы, но и особенности поведения, а также возможные проблемы со здоровьем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

