Завёл кота — перестал болеть и переживать по пустякам: но что самое странное в этом эффекте

Кошки — одни из самых популярных домашних животных, и дело не только в их милом внешнем виде и компактных размерах. Исследования показали, что эти пушистые создания способны позитивно влиять на здоровье своих хозяев. Зарубежные ученые провели ряд экспериментов и выяснили, что кошки помогают справляться со стрессом, укрепляют сердце и даже способствуют восстановлению после болезней.

Фото: openverse.org by pictalogue, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Кот ворует хлеб

1. Снятие стресса и нервного напряжения

Контакт с кошкой — эффективное средство от стресса. Когда вы берете питомца на руки и гладите его, а он начинает мурлыкать, запускается процесс расслабления. С научной точки зрения, вибрации мурлыканья способствуют снижению тревожности и улучшению настроения.

2. Борьба с депрессией

Проводя время с кошкой, человек получает положительные эмоции, что особенно важно при депрессивных состояниях. Кошки помогают своим хозяевам чувствовать себя спокойнее и счастливее.

3. Улучшение работы сердца

Домашние питомцы защищают человека от сердечно-сосудистых заболеваний. Владельцы кошек реже страдают от гипертонии и проблем с сердцем. Собаки тоже обладают этим эффектом — прогулки с ними на свежем воздухе укрепляют здоровье.

4. Восстановление после болезней

Ученые доказали, что кошки помогают быстрее восстановиться после заболеваний, физического и эмоционального истощения. Их присутствие снижает уровень стресса, что ускоряет процессы регенерации в организме.

5. Кошки помогают в воспитании детей

Наличие питомца в семье способствует социализации ребенка. Дети, растущие с животными, реже становятся эгоистами, так как с раннего возраста учатся заботиться о ком-то, кроме себя.

6. Борьба с одиночеством

Одинокие люди, у которых есть кошка, чувствуют себя значительно лучше. Наличие питомца дает ощущение компании, снижает чувство изоляции и улучшает психоэмоциональное состояние.

Важно помнить

Кошки не только приносят пользу, но и сами нуждаются в заботе и внимании. Некоторые породы плохо переносят одиночество, поэтому перед заведением питомца стоит учесть его потребности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

