Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Акита ину — не просто красивая собака, а настоящий символ преданности и благородства. Именно к этой породе принадлежал легендарный Хатико, который ждал своего хозяина долгие годы. Уникальный характер акита ину делает ее не похожей на других собак: эти питомцы не терпят контроля, но готовы отдать жизнь за тех, кого любят.

Фото: openverse.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Акита-ину

История породы: от охотников до верных друзей

Акита ину — одна из древнейших пород в мире. Их предки появились в Японии еще 8 тысяч лет назад. Изначально их использовали для охоты на крупных животных, но со временем они стали преданными компаньонами человека.

Акита ину — надежный защитник, но не "звоночек"

В отличие от других пород, акита ину не лает без причины. Если же питомец подал голос — стоит прислушаться, возможно, он чувствует опасность. Несмотря на добродушный нрав, эти собаки готовы встать на защиту семьи, даже ценой собственной жизни.

Настоящий самурай среди собак

В Японии акита ину называют самураем среди собак, ведь они обладают выдержкой, последовательностью и сдержанностью. В отличие от эмоциональных пород, акита ину ведет себя с достоинством, проявляя чувства лишь к самым близким людям.

Интеллект и хитрость: собака, которая может вас перехитрить

Эти собаки прекрасно понимают не только голосовые команды, но и невербальные сигналы. Однако их высокий интеллект делает их не только легко обучаемыми, но и невероятно хитрыми. Если хозяин недостаточно опытен, акита ину может ловко манипулировать им.

Акита ину не терпит подчинения

Главная особенность породы — независимый характер. Акита ину не подойдет тем, кто хочет доминировать над собакой. Этот питомец воспринимает хозяина как равного партнера, а не как вожака. Если вам нужна полностью управляемая собака, лучше выбрать другую породу.

Прогулки и питание: что нужно учитывать?

Акита ину обожает активный отдых, поэтому хозяину придется регулярно выгуливать питомца. Что касается питания, оно требует особого внимания. Заводчики рекомендуют "родную" японскую диету, так как промышленные корма могут вызвать проблемы со здоровьем.

Акита ину — порода для тех, кто готов воспринимать собаку как друга и партнера. Если вы цените независимость, интеллект и верность, этот пес станет для вас идеальным спутником.

Уточнения

Акита-ину (яп. 秋田犬) или японская собака акита - порода собак, появившаяся в провинции Акита на японском острове Хонсю, одна из шести в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород — Нихонкэн Ходзонкай (Nippo).

