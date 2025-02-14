Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Машина не только возит, но и сводит: неожиданные истории любви на колесах
Дни Турбиных: Театр МОСТ в апреле покажет премьеру трижды
Подпишите документ и потеряйте доступ к почте: раскрыта новая афера
Американец с мармеладом задержан в Москве: что оказалось внутри сладостей?
Незаметные махинации: как автосервисы обманывают клиентов и что с этим делать
Вкус из детства! Легкий и воздушный манник за 5 минут
Скамейки вместо стульев: новая мода для маленьких столовых
Маскируют формальными курсами? Дипломы о переподготовке могут быть выданы без прохождения полного обучения

Акита ину никогда не лает просто так — вот что она хочет сказать

2:42
Зоосфера

Акита ину — не просто красивая собака, а настоящий символ преданности и благородства. Именно к этой породе принадлежал легендарный Хатико, который ждал своего хозяина долгие годы. Уникальный характер акита ину делает ее не похожей на других собак: эти питомцы не терпят контроля, но готовы отдать жизнь за тех, кого любят.

Акита-ину
Фото: openverse.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

История породы: от охотников до верных друзей

Акита ину — одна из древнейших пород в мире. Их предки появились в Японии еще 8 тысяч лет назад. Изначально их использовали для охоты на крупных животных, но со временем они стали преданными компаньонами человека.

Акита ину — надежный защитник, но не "звоночек"

В отличие от других пород, акита ину не лает без причины. Если же питомец подал голос — стоит прислушаться, возможно, он чувствует опасность. Несмотря на добродушный нрав, эти собаки готовы встать на защиту семьи, даже ценой собственной жизни.

Настоящий самурай среди собак

В Японии акита ину называют самураем среди собак, ведь они обладают выдержкой, последовательностью и сдержанностью. В отличие от эмоциональных пород, акита ину ведет себя с достоинством, проявляя чувства лишь к самым близким людям.

Интеллект и хитрость: собака, которая может вас перехитрить

Эти собаки прекрасно понимают не только голосовые команды, но и невербальные сигналы. Однако их высокий интеллект делает их не только легко обучаемыми, но и невероятно хитрыми. Если хозяин недостаточно опытен, акита ину может ловко манипулировать им.

Акита ину не терпит подчинения

Главная особенность породы — независимый характер. Акита ину не подойдет тем, кто хочет доминировать над собакой. Этот питомец воспринимает хозяина как равного партнера, а не как вожака. Если вам нужна полностью управляемая собака, лучше выбрать другую породу.

Прогулки и питание: что нужно учитывать?

Акита ину обожает активный отдых, поэтому хозяину придется регулярно выгуливать питомца. Что касается питания, оно требует особого внимания. Заводчики рекомендуют "родную" японскую диету, так как промышленные корма могут вызвать проблемы со здоровьем.

Акита ину — порода для тех, кто готов воспринимать собаку как друга и партнера. Если вы цените независимость, интеллект и верность, этот пес станет для вас идеальным спутником.

Уточнения

Акита-ину (яп. 秋田犬) или японская собака акита - порода собак, появившаяся в провинции Акита на японском острове Хонсю, одна из шести в регистре японской кинологической организации по защите и сохранению исконно японских пород — Нихонкэн Ходзонкай (Nippo).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Садоводство, цветоводство
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай Аудио 
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Еда и рецепты
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб Аудио 
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Самолёт Ан-24. Самый массовый и удачный долгожитель отечественной авиации Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Готовим по-царски: рецепт куриных котлет, которые тают во рту
Как есть халву и не поправиться? Диетолог раскрыла главный секрет
Самое сильное звено: названы топ-5 сотрудников по знаку зодиака
Не делайте эту ошибку с микроволновкой и духовкой — это может быть опасно!
Обнаружили изменения в весе или настроении? Узнайте 8 признаков нарушений щитовидной железы
Замена свечей зажигания — когда стоит бежать в сервис, а когда можно подождать
Фитнес-заблуждения: 7 мифов, в которые девушки продолжают верить
Ты почти не используешь ручной режим АКПП: вот когда он может выручить
Было бы смешно, если бы не было так вкусно: что скрывает картофельное пюре из пакета
Не навреди: как правильно лечиться от простуды народными растительными средствами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.