Хотите стать любимчиком кошки? Мужчинам придётся постараться

Специалисты решили выяснить, с кем у кошек складываются более крепкие отношения — с мужчинами или женщинами. Исследование, проведенное зарубежными учеными, показало удивительный результат: грациозные питомцы явно отдают предпочтение представительницам прекрасного пола.
Интересно, что пол самого животного не влияет на его симпатии. И коты, и кошки чаще тянутся к женщинам, а вот отношение к мужчинам меняется с возрастом. Молодые особи нередко открыто демонстрируют неприязнь, а более взрослые просто предпочитают игнорировать их.
По мнению ученых, причина такой привязанности кроется в психологии. Как правило, именно женщины берут на себя заботу о питомце:
С годами кошки становятся еще ближе к своим хозяйкам, поскольку именно женщины чаще уделяют им внимание. Они оценивают заботу и отвечают взаимностью.
Если мужчина хочет добиться расположения кошки, ему стоит проявлять больше любви и внимания. Забота, ласка и совместное времяпровождение помогут наладить контакт и укрепить связь с питомцем.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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