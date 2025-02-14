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Хотите стать любимчиком кошки? Мужчинам придётся постараться

1:32
Зоосфера

Специалисты решили выяснить, с кем у кошек складываются более крепкие отношения — с мужчинами или женщинами. Исследование, проведенное зарубежными учеными, показало удивительный результат: грациозные питомцы явно отдают предпочтение представительницам прекрасного пола.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Кошки любят женщин — но почему?

Интересно, что пол самого животного не влияет на его симпатии. И коты, и кошки чаще тянутся к женщинам, а вот отношение к мужчинам меняется с возрастом. Молодые особи нередко открыто демонстрируют неприязнь, а более взрослые просто предпочитают игнорировать их.

Дело в заботе и внимании

По мнению ученых, причина такой привязанности кроется в психологии. Как правило, именно женщины берут на себя заботу о питомце:

  • выбирают и покупают корм,
  • кормят и ухаживают за шерстью,
  • дарят игрушки,
  • чаще общаются с кошками, используя ласковую интонацию.

Чем старше кошка, тем сильнее привязанность

С годами кошки становятся еще ближе к своим хозяйкам, поскольку именно женщины чаще уделяют им внимание. Они оценивают заботу и отвечают взаимностью.

Что делать мужчинам?

Если мужчина хочет добиться расположения кошки, ему стоит проявлять больше любви и внимания. Забота, ласка и совместное времяпровождение помогут наладить контакт и укрепить связь с питомцем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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