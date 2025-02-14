Хотите приручить ежа? Ошибки, которые могут погубить питомца

Многие владельцы загородных домов не раз замечали на своем участке диких ежей. Дети с радостью приносят их в дом, но наутро зверек таинственно исчезает. Можно ли приручить ежа и сделать его домашним питомцем? Да, но важно соблюдать несколько правил, иначе это может обернуться неприятностями.
Прежде чем поселить ежа дома, стоит учесть несколько важных факторов:
Первый шаг — визит к ветеринару. Если зверек здоров, можно приступать к обустройству его жилища.
Ежи нуждаются в просторной клетке, как крысы или шиншиллы. Важно правильно выбрать наполнитель:
Поилка должна быть устойчивой, так как блюдце еж быстро перевернет. Лучше всего использовать глубокую тяжелую миску и дополнительно повесить автопоилку, чтобы питомец постепенно научился пить из нее.
Важно помнить, что еж — хищник, и многие популярные продукты ему противопоказаны.
Купать ежа следует не чаще одного раза в квартал. Малышей лучше вообще не подвергать водным процедурам, так как это может спровоцировать болезни кожи и сократить продолжительность жизни.
Ежи — ночные животные, поэтому будьте готовы к шуму по ночам. Если ночные звуки мешают, попробуйте приучить зверька к новому режиму, кормя его в светлое время суток.
Также стоит учитывать, что у ежей длинные когти, которые могут поцарапать пол. Чтобы избежать повреждений, постелите газеты или картон.
Если еж напуган, не пытайтесь его гладить — укус будет очень болезненным. Оставьте зверька в покое на несколько часов, чтобы он привык к новому дому.
Приручить ежа — задача не самая простая, но если создать ему комфортные условия, он сможет стать интересным и необычным питомцем.
Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).
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