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Хотите приручить ежа? Ошибки, которые могут погубить питомца

2:48
Зоосфера

Многие владельцы загородных домов не раз замечали на своем участке диких ежей. Дети с радостью приносят их в дом, но наутро зверек таинственно исчезает. Можно ли приручить ежа и сделать его домашним питомцем? Да, но важно соблюдать несколько правил, иначе это может обернуться неприятностями.

Собака и еж
Фото: openverse.org by etrenard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Собака и еж

Еж — дикий зверек: что нужно знать перед приручением?

Прежде чем поселить ежа дома, стоит учесть несколько важных факторов:

  • Они могут быть переносчиками опасных инфекций.
  • Некоторые ежи отличаются агрессивным поведением.
  • Неправильный уход способен привести к болезням или гибели животного.

Первый шаг — визит к ветеринару. Если зверек здоров, можно приступать к обустройству его жилища.

Как обустроить дом для ежа?

Ежи нуждаются в просторной клетке, как крысы или шиншиллы. Важно правильно выбрать наполнитель:

  • Оптимальный вариант — кукурузный наполнитель, сверху можно положить мох, сухие листья и солому.
  • Уборку в клетке проводят дважды в неделю. Чаще — нельзя, это вызывает стресс.

Поилка должна быть устойчивой, так как блюдце еж быстро перевернет. Лучше всего использовать глубокую тяжелую миску и дополнительно повесить автопоилку, чтобы питомец постепенно научился пить из нее.

Как кормить домашнего ежа?

Важно помнить, что еж — хищник, и многие популярные продукты ему противопоказаны.

  • Нельзя: молоко (особенно козье) — это может привести к смерти.
  • Можно: мясо, рыба, насекомые (они должны быть в рационе обязательно).

Можно ли мыть ежа?

Купать ежа следует не чаще одного раза в квартал. Малышей лучше вообще не подвергать водным процедурам, так как это может спровоцировать болезни кожи и сократить продолжительность жизни.

  • Вода должна быть теплой.
  • Ее уровень — минимальный, чтобы зверек доставал лапками до дна.

Особенности поведения и ухода

Ежи — ночные животные, поэтому будьте готовы к шуму по ночам. Если ночные звуки мешают, попробуйте приучить зверька к новому режиму, кормя его в светлое время суток.

Также стоит учитывать, что у ежей длинные когти, которые могут поцарапать пол. Чтобы избежать повреждений, постелите газеты или картон.

Главное правило приручения

Если еж напуган, не пытайтесь его гладить — укус будет очень болезненным. Оставьте зверька в покое на несколько часов, чтобы он привык к новому дому.

Приручить ежа — задача не самая простая, но если создать ему комфортные условия, он сможет стать интересным и необычным питомцем.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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