Дельфины умнее, чем мы думали: распознают себя в зеркале раньше детей

Американские исследователи из Хантерского колледжа обнаружили, что дельфины способны распознавать свое отражение в зеркале раньше, чем человеческие дети. Уже в возрасте 7 месяцев молодые особи начинали внимательно рассматривать себя, принимая разные позы перед зеркальной стенкой океанариума.
Ученые заметили, что дельфины проявляют явный интерес к своему отражению, двигаясь так, будто изучают собственный внешний вид. Это свидетельствует о развитом самосознании — способности понимать связь между собой и своим отражением.
Исследователи считают, что ранняя способность к самоидентификации помогает дельфинам узнавать сородичей в стае, развивать социальные навыки и эффективнее взаимодействовать в группе.
Такое поведение делает дельфинов одними из самых умных животных на планете, сопоставимыми с человекообразными обезьянами и даже людьми, которые осознают себя в зеркале примерно к полутора годам.
Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.
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