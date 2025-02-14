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Дельфины умнее, чем мы думали: распознают себя в зеркале раньше детей

1:06
Зоосфера

Американские исследователи из Хантерского колледжа обнаружили, что дельфины способны распознавать свое отражение в зеркале раньше, чем человеческие дети. Уже в возрасте 7 месяцев молодые особи начинали внимательно рассматривать себя, принимая разные позы перед зеркальной стенкой океанариума.

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Как дельфины узнают себя?

Ученые заметили, что дельфины проявляют явный интерес к своему отражению, двигаясь так, будто изучают собственный внешний вид. Это свидетельствует о развитом самосознании — способности понимать связь между собой и своим отражением.

Почему это важно?

Исследователи считают, что ранняя способность к самоидентификации помогает дельфинам узнавать сородичей в стае, развивать социальные навыки и эффективнее взаимодействовать в группе.

Такое поведение делает дельфинов одними из самых умных животных на планете, сопоставимыми с человекообразными обезьянами и даже людьми, которые осознают себя в зеркале примерно к полутора годам.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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