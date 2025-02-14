Нужна ли вашей кошке лежанка: комфорт или пустая трата денег

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мягкая лежанка для кошки — полезная вещь или ненужный аксессуар? Многие владельцы замечают, что питомцы игнорируют специально купленные спальные места и предпочитают коробки, подоконники или хозяйскую кровать. Действительно ли лежанка необходима кошке, или это просто маркетинговый ход?

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльф

Почему кошки выбирают необычные места для сна

Кошки ищут спальное место, руководствуясь инстинктами. В природе они предпочитают безопасные и укромные уголки, где можно спрятаться и контролировать обстановку. Выбор зависит от:

Температуры: зимой кошка тянется к тёплым местам, а летом — к прохладному полу.

зимой кошка тянется к тёплым местам, а летом — к прохладному полу. Текстуры поверхности: некоторые животные предпочитают мягкие ткани, другие — твердые поверхности.

некоторые животные предпочитают мягкие ткани, другие — твердые поверхности. Чувства безопасности: многие питомцы любят спать в закрытых пространствах или на возвышенностях.

Стоит ли покупать кошке лежанку

Некоторые питомцы прекрасно обходятся без отдельного спального места. Однако в некоторых случаях лежанка может быть полезной:

В доме есть дети или другие животные: у кошки будет личное пространство для отдыха.

у кошки будет личное пространство для отдыха. Питомец пожилой или болеет: мягкая лежанка обеспечит комфорт.

мягкая лежанка обеспечит комфорт. Кошка любит уединение: отдельное место позволит ей чувствовать себя в безопасности.

Как порода влияет на выбор спального места

Абиссинцы, бурмы, сфинксы: любят высоту, выбирают лежанки на полках или окнах.

любят высоту, выбирают лежанки на полках или окнах. Мейн-куны, норвежские лесные кошки: предпочитают твердые поверхности.

предпочитают твердые поверхности. Персы, британцы: любят мягкие, уютные места.

Как выбрать подходящую лежанку

Рынок предлагает множество моделей:

Мягкие подушки с бортиками: создают ощущение защищенности.

создают ощущение защищенности. Подвесные лежанки на стену или окно: для тех, кто любит высоту.

для тех, кто любит высоту. Тёплые лежанки на батарею: идеальны для сфинксов и теплолюбивых пород.

идеальны для сфинксов и теплолюбивых пород. Закрытые домики: подойдут кошкам, которые любят прятаться.

Как приучить кошку к лежанке

Правильно выбирайте место: укромный уголок или возвышенность.

укромный уголок или возвышенность. Используйте любимую подстилку: ткань с запахом хозяина или мягкий плед.

ткань с запахом хозяина или мягкий плед. Добавьте кошачью мяту: запах привлечет питомца.

запах привлечет питомца. Не заставляйте: дайте время привыкнуть.

Нужна ли кошке лежанка — зависит от ее характера. Некоторые питомцы любят уединенные места, другие выбирают привычные поверхности. Главное — учитывать предпочтения животного, а не ориентироваться на моду.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

