Неприятный запах от питомца: что может быть причиной и как помочь

3:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если от собаки вдруг начинает исходить неприятный рыбный запах, это может стать неожиданностью даже для опытных владельцев. Одной из самых распространённых причин такого явления является закупорка параанальных желез. Разберёмся, почему это происходит и как помочь питомцу.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка с собакой

Что такое параанальные железы и зачем они нужны

Параанальные железы — это небольшие железистые мешочки, расположенные по обе стороны анального отверстия. Они выделяют пахучий секрет, который в норме выходит естественным путём во время дефекации. Этот секрет выполняет важную функцию — помогает собакам обозначать территорию и передавать информацию другим животным.

Однако если железы засоряются, появляются неприятный запах, зуд и дискомфорт, а в запущенных случаях — воспаление.

Как понять, что у собаки проблемы с железами

Признаки закупорки параанальных желез включают:

Резкий рыбный запах от питомца.

Попытки вылизать область ануса или частые облизывания задней части тела.

Ёрзание попой по полу (многие ошибочно принимают это за признак глистов).

Беспокойство, повышенное внимание к хвосту.

Припухлость в области ануса.

Если хотя бы один из этих симптомов присутствует, стоит проверить состояние параанальных желез у ветеринара.

Почему железы забиваются

Закупорка желез может быть вызвана разными факторами:

Нехватка клетчатки в рационе : недостаток грубой пищи приводит к слишком мягкому стулу, который не оказывает достаточного давления на железы, и они не очищаются естественным путём.

: недостаток грубой пищи приводит к слишком мягкому стулу, который не оказывает достаточного давления на железы, и они не очищаются естественным путём. Малоподвижный образ жизни: недостаток активности снижает циркуляцию жидкостей в организме, что может привести к застойным процессам.

недостаток активности снижает циркуляцию жидкостей в организме, что может привести к застойным процессам. Избыточный вес: лишний жир сдавливает область ануса, мешая нормальному опорожнению желез.

лишний жир сдавливает область ануса, мешая нормальному опорожнению желез. Частые расстройства кишечника: поносы или нерегулярный стул увеличивают риск забивания желез.

поносы или нерегулярный стул увеличивают риск забивания желез. Генетическая предрасположенность: некоторые породы (особенно небольшие и средние) чаще сталкиваются с этой проблемой.

Как помочь собаке

Чтобы избежать воспаления параанальных желез, следует соблюдать несколько простых правил:

Добавьте в рацион клетчатку (овощи, отруби): это способствует более плотному стулу и естественному очищению желез.

Следите за весом питомца — избыточная масса тела увеличивает риск закупорки.

Обеспечьте регулярную физическую активность: прогулки и подвижные игры снижают застойные явления.

Проводите профилактическую гигиену: некоторые собаки нуждаются в регулярном очищении желез (ветеринар может показать, как это делать правильно).

При появлении запаха или дискомфорта обращайтесь к специалисту: воспаление желез может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до образования абсцессов и проблем с задними лапами.

Закупорка параанальных желез — частая, но решаемая проблема. Если у собаки появился резкий рыбный запах, она ёрзает по полу и ведёт себя беспокойно, стоит обратить внимание на её здоровье. Своевременная профилактика, правильное питание и физическая активность помогут избежать неприятностей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

