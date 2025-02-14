Стресс у собаки: могут ли спреи и успокаивающие диффузоры реально помочь

Стресс у собак — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы. Незнакомая обстановка, громкие звуки, поездки к ветеринару или разлука с хозяином могут вызывать тревогу у питомца. В таких случаях на помощь приходят успокаивающие диффузоры и спреи, основанные на феромонах — натуральных химических соединениях, которые помогают животным чувствовать себя спокойнее.
Основу таких средств составляют феромоны DAP (Dog Appeasing Pheromones) — вещества, которые собака-мама выделяет для успокоения щенков. Эти компоненты воздействуют на обонятельную систему собаки, посылая в мозг сигналы, способствующие уменьшению тревожности и расслаблению.
Хотя успокаивающие феромоны не являются лекарством и не работают одинаково для всех собак, многие владельцы отмечают улучшение поведения питомца. При этом они не содержат седативных компонентов, а значит, безопасны для большинства животных.
Успокаивающие диффузоры и спреи могут стать отличным инструментом для снижения стресса у вашего питомца и создания для него комфортной среды.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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