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Стресс у собаки: могут ли спреи и успокаивающие диффузоры реально помочь

2:16
Зоосфера

Стресс у собак — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы. Незнакомая обстановка, громкие звуки, поездки к ветеринару или разлука с хозяином могут вызывать тревогу у питомца. В таких случаях на помощь приходят успокаивающие диффузоры и спреи, основанные на феромонах — натуральных химических соединениях, которые помогают животным чувствовать себя спокойнее.

Лабрадудль
Фото: openverse.org by motleypixel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лабрадудль

Как работают успокаивающие диффузоры и спреи

Основу таких средств составляют феромоны DAP (Dog Appeasing Pheromones) — вещества, которые собака-мама выделяет для успокоения щенков. Эти компоненты воздействуют на обонятельную систему собаки, посылая в мозг сигналы, способствующие уменьшению тревожности и расслаблению.

  • Диффузоры подключаются к розетке и постепенно распространяют феромоны в помещении, создавая атмосферу спокойствия.
  • Спреи можно наносить на лежанку собаки, её игрушки, автомобиль перед поездкой или даже на одежду хозяина.

Когда успокаивающие средства особенно полезны

  • Переезд: смена обстановки и новых запахов может вызвать стресс.
  • Громкие звуки: гроза, фейерверки, стройка — всё это пугает собак.
  • Разлука с хозяином: помогает питомцам, которые беспокоятся, оставаясь одни.
  • Поездки к ветеринару или грумеру: снижают тревожность перед процедурами.

Насколько эффективны такие средства

Хотя успокаивающие феромоны не являются лекарством и не работают одинаково для всех собак, многие владельцы отмечают улучшение поведения питомца. При этом они не содержат седативных компонентов, а значит, безопасны для большинства животных.

Как выбрать подходящее средство

  • Проконсультируйтесь с ветеринаром.
  • Обратите внимание на состав. Избегайте вредных химических добавок.
  • Изучите отзывы владельцев. Реальный опыт поможет выбрать эффективный продукт.

Успокаивающие диффузоры и спреи могут стать отличным инструментом для снижения стресса у вашего питомца и создания для него комфортной среды.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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