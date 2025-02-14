Ветеринары против: почему лекарства для животных лучше не заказывать онлайн

Маркетплейсы давно стали удобным местом для покупок, но стоит ли заказывать там лекарства для питомцев? Разбираем основные риски.
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Такса и хозяйка
5 причин не покупать ветеринарные препараты на маркетплейсах
Риск подделки: неизвестные продавцы могут предлагать фальсифицированные препараты, которые содержат опасные вещества и могут навредить животному. Ветеринарные аптеки работают официально и проходят проверки.
Вероятность покупки пустышки: вместо эффективного средства можно получить препарат без активных веществ. Это особенно опасно, если питомец нуждается в срочном лечении.
Нарушение условий хранения: многие лекарства требуют строгого температурного режима, а проверить, соблюдался ли он на складе маркетплейса, невозможно.
Отсутствие сертификатов: в аптеке можно запросить документы на любой препарат, а на маркетплейсе остается надеяться на фотографии в карточке товара.
Отсутствие консультации специалиста: ветеринарные препараты подбираются индивидуально с учетом веса и состояния животного. В аптеке помогут с выбором, а при самостоятельной покупке можно ошибиться.
Чтобы быть уверенным в качестве и безопасности препаратов, лучше покупать их в специализированных аптеках, а не у неизвестных продавцов в интернете.
Уточнения
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.