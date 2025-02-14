Ветеринары против: почему лекарства для животных лучше не заказывать онлайн

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маркетплейсы давно стали удобным местом для покупок, но стоит ли заказывать там лекарства для питомцев? Разбираем основные риски.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

5 причин не покупать ветеринарные препараты на маркетплейсах

Риск подделки: неизвестные продавцы могут предлагать фальсифицированные препараты, которые содержат опасные вещества и могут навредить животному. Ветеринарные аптеки работают официально и проходят проверки.

неизвестные продавцы могут предлагать фальсифицированные препараты, которые содержат опасные вещества и могут навредить животному. Ветеринарные аптеки работают официально и проходят проверки. Вероятность покупки пустышки: вместо эффективного средства можно получить препарат без активных веществ. Это особенно опасно, если питомец нуждается в срочном лечении.

вместо эффективного средства можно получить препарат без активных веществ. Это особенно опасно, если питомец нуждается в срочном лечении. Нарушение условий хранения: многие лекарства требуют строгого температурного режима, а проверить, соблюдался ли он на складе маркетплейса, невозможно.

многие лекарства требуют строгого температурного режима, а проверить, соблюдался ли он на складе маркетплейса, невозможно. Отсутствие сертификатов: в аптеке можно запросить документы на любой препарат, а на маркетплейсе остается надеяться на фотографии в карточке товара.

в аптеке можно запросить документы на любой препарат, а на маркетплейсе остается надеяться на фотографии в карточке товара. Отсутствие консультации специалиста: ветеринарные препараты подбираются индивидуально с учетом веса и состояния животного. В аптеке помогут с выбором, а при самостоятельной покупке можно ошибиться.

Чтобы быть уверенным в качестве и безопасности препаратов, лучше покупать их в специализированных аптеках, а не у неизвестных продавцов в интернете.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

