Рэгдолл: кошка или плюшевая игрушка? Разбираемся в странной породе

Кошки породы рэгдолл выглядят как пушистые игрушки: большие голубые глаза, мягкая шелковистая шерсть и покорный нрав. Однако за внешней миловидностью скрывается порода, обладающая необычными особенностями, которые делают её крайне уязвимой. Стоило ли выводить кошку, которая не способна постоять за себя?
Рэгдоллы (англ. Ragdoll - "тряпичная кукла") были выведены в США в 1960-х годах. Основательница породы, заводчица Энн Бейкер, стремилась создать кошек с уникальным характером — спокойных, ласковых и максимально ориентированных на человека.
Считается, что рэгдоллы появились в результате скрещивания ангорских, персидских и балинезийских кошек. Однако в отличие от предков, которые сохранили природную осторожность и способность защищаться, рэгдоллы утратили даже элементарные инстинкты самосохранения.
Одна из самых необычных черт рэгдоллов — полное расслабление тела при взятии на руки. Если большинство кошек напрягают мышцы, чтобы контролировать своё положение, то рэгдоллы полностью обмякают, словно мягкая игрушка. Это не только делает их удобными для объятий, но и повышает риск получения травм.
Из-за слабого мышечного тонуса рэгдоллы не умеют правильно группироваться при падении. Если обычная кошка приземляется на лапы, то рэгдолл падает бесконтрольно и может получить серьёзные повреждения. По этой причине владельцам рекомендуется исключить высокие поверхности в доме — например, ограничить доступ к шкафам и высоким полкам.
Энн Бейкер выводила рэгдоллов с акцентом на их миролюбивость, отбирая особей, которые не проявляют агрессии даже в стрессовых ситуациях. В результате порода лишилась способности защищаться:
Такое поведение может быть опасным, особенно если в доме есть маленькие дети. Дети, не понимая границ, могут случайно причинить кошке боль, а рэгдолл даже не попытается убежать.
Помимо слабого мышечного тонуса, у рэгдоллов есть склонность к некоторым наследственным заболеваниям:
Чтобы минимизировать риски, заводчики рекомендуют регулярно обследовать рэгдоллов у ветеринара и следить за их физической активностью.
Рэгдоллы — исключительно домашние кошки. Их нельзя выпускать на улицу, так как они не способны защититься от других животных или убежать от опасности. Эта порода подойдёт тем, кто готов уделять питомцу максимум внимания, а также:
Рэгдолл — порода, созданная для любителей ласковых и покладистых кошек. Однако их беззащитность вызывает вопросы о целесообразности такой селекции. Стоило ли намеренно выводить кошку, которая не может постоять за себя? Ответ остаётся открытым.
Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.