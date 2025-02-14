Рэгдолл: кошка или плюшевая игрушка? Разбираемся в странной породе

4:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки породы рэгдолл выглядят как пушистые игрушки: большие голубые глаза, мягкая шелковистая шерсть и покорный нрав. Однако за внешней миловидностью скрывается порода, обладающая необычными особенностями, которые делают её крайне уязвимой. Стоило ли выводить кошку, которая не способна постоять за себя?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

История появления породы

Рэгдоллы (англ. Ragdoll - "тряпичная кукла") были выведены в США в 1960-х годах. Основательница породы, заводчица Энн Бейкер, стремилась создать кошек с уникальным характером — спокойных, ласковых и максимально ориентированных на человека.

Считается, что рэгдоллы появились в результате скрещивания ангорских, персидских и балинезийских кошек. Однако в отличие от предков, которые сохранили природную осторожность и способность защищаться, рэгдоллы утратили даже элементарные инстинкты самосохранения.

Главная особенность — абсолютное доверие

Одна из самых необычных черт рэгдоллов — полное расслабление тела при взятии на руки. Если большинство кошек напрягают мышцы, чтобы контролировать своё положение, то рэгдоллы полностью обмякают, словно мягкая игрушка. Это не только делает их удобными для объятий, но и повышает риск получения травм.

Из-за слабого мышечного тонуса рэгдоллы не умеют правильно группироваться при падении. Если обычная кошка приземляется на лапы, то рэгдолл падает бесконтрольно и может получить серьёзные повреждения. По этой причине владельцам рекомендуется исключить высокие поверхности в доме — например, ограничить доступ к шкафам и высоким полкам.

Почему рэгдоллы не могут постоять за себя

Энн Бейкер выводила рэгдоллов с акцентом на их миролюбивость, отбирая особей, которые не проявляют агрессии даже в стрессовых ситуациях. В результате порода лишилась способности защищаться:

Если рэгдоллу больно, он не выпускает когти и не кусается, а просто мяукает и ложится на пол.

Даже при нападении другой кошки рэгдолл не даёт сдачи.

Он не реагирует на резкие манипуляции — его можно вертеть, переворачивать вниз головой, подбрасывать, и он не будет сопротивляться.

Такое поведение может быть опасным, особенно если в доме есть маленькие дети. Дети, не понимая границ, могут случайно причинить кошке боль, а рэгдолл даже не попытается убежать.

Здоровье и возможные проблемы

Помимо слабого мышечного тонуса, у рэгдоллов есть склонность к некоторым наследственным заболеваниям:

Гипертрофическая кардиомиопатия: одна из самых распространённых причин ранней смерти у рэгдоллов. Это заболевание сердца, которое может протекать бессимптомно и привести к внезапной остановке сердца.

одна из самых распространённых причин ранней смерти у рэгдоллов. Это заболевание сердца, которое может протекать бессимптомно и привести к внезапной остановке сердца. Вывихи суставов: слабые связки делают рэгдоллов предрасположенными к проблемам с суставами.

слабые связки делают рэгдоллов предрасположенными к проблемам с суставами. Поликистоз почек: генетическая предрасположенность к почечным заболеваниям, которые могут привести к хронической почечной недостаточности.

Чтобы минимизировать риски, заводчики рекомендуют регулярно обследовать рэгдоллов у ветеринара и следить за их физической активностью.

Кому подойдёт рэгдолл

Рэгдоллы — исключительно домашние кошки. Их нельзя выпускать на улицу, так как они не способны защититься от других животных или убежать от опасности. Эта порода подойдёт тем, кто готов уделять питомцу максимум внимания, а также:

Людям без маленьких детей: кошка не подаст сигнал, если ей больно.

кошка не подаст сигнал, если ей больно. Семьям с низкой мебелью: чтобы избежать травм при падении.

чтобы избежать травм при падении. Тем, кто ищет спокойного и ласкового питомца: рэгдоллы любят сидеть на руках и следовать за хозяином.

Рэгдолл — порода, созданная для любителей ласковых и покладистых кошек. Однако их беззащитность вызывает вопросы о целесообразности такой селекции. Стоило ли намеренно выводить кошку, которая не может постоять за себя? Ответ остаётся открытым.

Уточнения

Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.

