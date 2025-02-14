Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы популярные направления отдыха для путешественниц на 8 Марта
Оптимальные упражнения для тренировки груди: что выбрать, а чего лучше избегать?
В России предложили новую основу для квантовых технологий
Тест на ощупь: вот как распознать фальшивую денежную купюру
Нонна Гришаева восхитилась Арзамасовой: причина скрылась за кадром Папиных дочек
Мировая неожиданность — чем примечательны переговоры Трампа и Путина?
Астрономы обнаружили старейшую и самую большую струю черной дыры
Температурный обвал: февраль скоро покажет свой характер
Шевелюра тоньше, чем кошелёк после отпуска? Эти витамины спасут ситуацию

Рэгдолл: кошка или плюшевая игрушка? Разбираемся в странной породе

4:14
Зоосфера

Кошки породы рэгдолл выглядят как пушистые игрушки: большие голубые глаза, мягкая шелковистая шерсть и покорный нрав. Однако за внешней миловидностью скрывается порода, обладающая необычными особенностями, которые делают её крайне уязвимой. Стоило ли выводить кошку, которая не способна постоять за себя?

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

История появления породы

Рэгдоллы (англ. Ragdoll - "тряпичная кукла") были выведены в США в 1960-х годах. Основательница породы, заводчица Энн Бейкер, стремилась создать кошек с уникальным характером — спокойных, ласковых и максимально ориентированных на человека.

Считается, что рэгдоллы появились в результате скрещивания ангорских, персидских и балинезийских кошек. Однако в отличие от предков, которые сохранили природную осторожность и способность защищаться, рэгдоллы утратили даже элементарные инстинкты самосохранения.

Главная особенность — абсолютное доверие

Одна из самых необычных черт рэгдоллов — полное расслабление тела при взятии на руки. Если большинство кошек напрягают мышцы, чтобы контролировать своё положение, то рэгдоллы полностью обмякают, словно мягкая игрушка. Это не только делает их удобными для объятий, но и повышает риск получения травм.

Из-за слабого мышечного тонуса рэгдоллы не умеют правильно группироваться при падении. Если обычная кошка приземляется на лапы, то рэгдолл падает бесконтрольно и может получить серьёзные повреждения. По этой причине владельцам рекомендуется исключить высокие поверхности в доме — например, ограничить доступ к шкафам и высоким полкам.

Почему рэгдоллы не могут постоять за себя

Энн Бейкер выводила рэгдоллов с акцентом на их миролюбивость, отбирая особей, которые не проявляют агрессии даже в стрессовых ситуациях. В результате порода лишилась способности защищаться:

  • Если рэгдоллу больно, он не выпускает когти и не кусается, а просто мяукает и ложится на пол.
  • Даже при нападении другой кошки рэгдолл не даёт сдачи.
  • Он не реагирует на резкие манипуляции — его можно вертеть, переворачивать вниз головой, подбрасывать, и он не будет сопротивляться.

Такое поведение может быть опасным, особенно если в доме есть маленькие дети. Дети, не понимая границ, могут случайно причинить кошке боль, а рэгдолл даже не попытается убежать.

Здоровье и возможные проблемы

Помимо слабого мышечного тонуса, у рэгдоллов есть склонность к некоторым наследственным заболеваниям:

  • Гипертрофическая кардиомиопатия: одна из самых распространённых причин ранней смерти у рэгдоллов. Это заболевание сердца, которое может протекать бессимптомно и привести к внезапной остановке сердца.
  • Вывихи суставов: слабые связки делают рэгдоллов предрасположенными к проблемам с суставами.
  • Поликистоз почек: генетическая предрасположенность к почечным заболеваниям, которые могут привести к хронической почечной недостаточности.

Чтобы минимизировать риски, заводчики рекомендуют регулярно обследовать рэгдоллов у ветеринара и следить за их физической активностью.

Кому подойдёт рэгдолл

Рэгдоллы — исключительно домашние кошки. Их нельзя выпускать на улицу, так как они не способны защититься от других животных или убежать от опасности. Эта порода подойдёт тем, кто готов уделять питомцу максимум внимания, а также:

  • Людям без маленьких детей: кошка не подаст сигнал, если ей больно.
  • Семьям с низкой мебелью: чтобы избежать травм при падении.
  • Тем, кто ищет спокойного и ласкового питомца: рэгдоллы любят сидеть на руках и следовать за хозяином.

Рэгдолл — порода, созданная для любителей ласковых и покладистых кошек. Однако их беззащитность вызывает вопросы о целесообразности такой селекции. Стоило ли намеренно выводить кошку, которая не может постоять за себя? Ответ остаётся открытым.

Уточнения

Рэгдо́лл (англ. Ragdoll — «тряпичная кукла») — порода крупных полудлинношёрстных кошек.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Итальянская пицца дома: лучший рецепт воздушного теста
Еда и рецепты
Итальянская пицца дома: лучший рецепт воздушного теста
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Садоводство, цветоводство
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Авто
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
ЗИЛ-3207 Юность. Уникальный автобус-лимузин, ставший гордостью завода Дмитрий Плотников От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Винил, ламинат или плитка: выбор кухонных полов по цвету, прочности и неровностям
Первое впечатление: как превратить коридор в элегантное пространство
Золото или валюта: куда россиянам вкладывать деньги на фоне падения доллара
Куда отправиться в подводное плавание: 7 дивных морских миров
Эксперт по жилью напомнил о налоговом вычете за ремонт в новостройке
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Кристина Орбакайте пообещала жителям Германии веселье и грусть на своих майских концертах
Полезнее брокколи в несколько раз: эти сорта картофеля спасут ваше здоровье
Неожиданный дуэт в одежде на 14 февраля – так никто не носит, а зря!
Даже без солнца: какие растения подходят для темных комнат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.