Как защитить собаку от болезней: 6 простых способов укрепить иммунитет

5:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иммунитет собаки — это сложная и многоуровневая система защиты организма от вирусов, бактерий и других патогенов. Он включает врождённые механизмы, такие как барьеры кожи и слизистых оболочек, активность лейкоцитов и фагоцитов, а также приобретённый иммунитет, который развивается после перенесённых заболеваний или вакцинации. Однако под влиянием различных факторов защита организма может ослабеть.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Почему иммунитет собаки может снижаться

На иммунную систему питомца влияет множество факторов:

стресс

несбалансированное питание

хронические заболевания

паразитарные инфекции

возрастные изменения

недостаток физической активности

гормональные сбои и генетическая предрасположенность

Современные реалии, такие как ухудшение экологической ситуации, изменение качества питания, городская среда и новые вирусные штаммы, создают дополнительную нагрузку на организм собаки. Поэтому поддержание иммунитета должно быть приоритетом каждого владельца.

Группы риска: щенки и пожилые собаки

Щенки и стареющие питомцы наиболее уязвимы. В раннем возрасте защиту обеспечивают антитела из материнского молозива, но затем иммунитет ослабевает до момента формирования собственной защиты через прививки и контакт с окружающей средой. У пожилых собак иммунная система ослабевает естественным образом из-за возрастных изменений в обмене веществ. В такие периоды важно уделять особое внимание их здоровью.

Как понять, что у собаки ослаб иммунитет

Снижение иммунных функций можно заметить по следующим признакам:

вялость, быстрая утомляемость

потеря интереса к играм и прогулкам

ухудшение аппетита

изменение качества шерсти (тусклость, ломкость)

сухость или воспаления кожи

частые инфекции и длительное заживление ран

проблемы с пищеварением (диарея, запор)

Особенно внимательно за здоровьем следует следить владельцам собак с хроническими заболеваниями, так как у них осложнения развиваются быстрее.

6 способов укрепить иммунитет собаки

1. Вакцинация

Прививки — надёжный способ защиты организма от инфекций. Современные вакцины помогают выработать иммунитет против опасных заболеваний. Главное — строго следовать графику вакцинации, который рекомендует ветеринар.

2. Полноценное питание

Рацион собаки должен включать:

белки (мясо, рыба, яйца)

полезные жиры

витамины и микроэлементы

Качественные корма премиум-класса обеспечивают необходимый баланс, а при натуральном питании важно следить за поступлением таких веществ, как цинк, витамины группы B и железо. В холодное время года могут понадобиться дополнительные добавки, но их приём следует согласовать с ветеринаром.

3. Достаточная физическая активность

Регулярные прогулки и игры укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ и снижают стресс. Важно подбирать нагрузку с учётом возраста, породы и состояния здоровья питомца. В морозные дни короткошёрстным собакам может понадобиться защита от холода.

4. Защита от паразитов

Блохи, клещи и гельминты истощают организм, ослабляя защитные функции. Регулярная дегельминтизация (раз в 3-6 месяцев) и обработка от внешних паразитов (капли, ошейники, таблетки) помогают избежать ненужной нагрузки на иммунную систему. Главное — выбирать сертифицированные ветеринарные препараты.

5. Контроль стресса

Стресс повышает уровень кортизола, подавляя иммунитет. Факторы, вызывающие тревожность у собак:

переезд, смена хозяина

одиночество

шум и резкие изменения в распорядке дня

Помочь питомцу можно с помощью стабильного режима, физической и умственной нагрузки. В некоторых случаях полезны натуральные успокаивающие средства, но их использование требует консультации с ветеринаром.

6. Витамины и пробиотики

Эти добавки могут поддерживать иммунитет, но их приём должен быть обоснованным. Пробиотики полезны после антибиотиков, при пищевых аллергиях или смене рациона. Витаминные комплексы важны в периоды роста, старения и повышенных нагрузок. Однако их избыток может быть вреден, поэтому подбор следует доверить специалисту.

Чего нельзя делать

Не давать собаке лекарства без рекомендации ветеринара. Не кормить питомца запрещёнными продуктами (лук, чеснок, шоколад, виноград). Не игнорировать первые признаки проблем со здоровьем.

Здоровье собаки напрямую зависит от заботы владельца. Вакцинация, сбалансированное питание, активный образ жизни и своевременная защита от паразитов помогут питомцу оставаться энергичным и защищённым. Помните: крепкий иммунитет — залог долгой и счастливой жизни вашего четвероногого друга!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.

