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Песок в кошачьем лотке: экономия или головная боль

3:16
Зоосфера » Кошки

В советские годы специализированных наполнителей для кошачьих лотков просто не существовало. Владельцы использовали то, что было под рукой: песок из ближайшей песочницы, порванные газеты или древесные опилки. Это было вынужденное решение, но действительно ли оно актуально сегодня?

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Почему выбор наполнителя важен

Современный рынок предлагает огромное разнообразие наполнителей:

  • Глиняные комкующиеся гранулы — эффективно впитывают влагу и удерживают запахи.
  • Древесные пеллеты — экологичный вариант с приятным естественным ароматом.
  • Силикагель — долго сохраняет чистоту и нейтрализует запахи.
  • Кукурузные и бумажные наполнители — безопасные и гипоаллергенные.

На этом фоне песок кажется простым и бюджетным решением, особенно если его можно набрать бесплатно. Однако действительно ли он удобен и безопасен?

Что хорошего в песке

Некоторые владельцы кошек до сих пор отдают предпочтение песку, особенно если их питомцы привыкли к естественной среде. Он имеет ряд плюсов:

  • Доступность — можно бесплатно набрать на улице или купить за небольшие деньги.
  • Натуральность — не содержит химикатов и добавок.
  • Комфорт для лап — мягкая текстура, приятная для кошек, особенно для тех, кто жил на улице.

Однако преимущества на этом заканчиваются.

Основные недостатки песка в лотке

Плохая абсорбция запахов. В отличие от современных наполнителей, песок не содержит абсорбирующих компонентов, поэтому неприятный запах аммиака быстро распространяется по дому.

  • Грязь и антисанитария. Уличный песок может содержать бактерии, паразитов, химикаты и другие вредные примеси. Чтобы сделать его безопасным, нужно просеивать, промывать и прокаливать. На практике этим занимаются единицы.
  • Разносится по дому. Песок легко прилипает к лапам и шерсти кошки, попадая на пол, мебель и даже в постель.
  • Быстро загрязняется. Влажный песок превращается в липкую грязную массу, которую приходится менять очень часто.

Можно ли использовать песок в качестве наполнителя

  1. Если кошка привыкла к песку и отказывается от других наполнителей, временно можно использовать этот вариант. Но лучше постепенно приучать её к более гигиеничным альтернативам.
  2. Если песок куплен в магазине, он, скорее всего, безопасен, но по-прежнему имеет минусы: он не удерживает запахи, быстро расходуется и разносится по квартире.
  3. Если вы готовы регулярно дезинфицировать уличный песок, это снизит риски, но не избавит от основной проблемы — плохой абсорбции влаги и запахов.

Песок — пережиток прошлого

Использование песка в кошачьем лотке — скорее временное решение, чем удобный способ ухода за питомцем. Он подходит для кошек, недавно взятых с улицы, но в долгосрочной перспективе современные наполнители выигрывают по всем параметрам: удобству, гигиеничности и комфорту.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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