Кастрированный кот всё ещё хочет кошку: причины, о которых вы не знали

После публикации статьи о кастрированных кошках, продолжающих просить кота, появилось множество вопросов о поведении самих котов после операции. Владельцы удивляются: почему их питомец, несмотря на кастрацию, не утратил интерес к самкам? Разберём основные причины такого поведения и возможные способы его коррекции.
Кастрация не даёт мгновенного результата. Уровень тестостерона в крови постепенно снижается, и этот процесс занимает в среднем 6-8 недель. У молодых котов нормализация происходит быстрее, тогда как у взрослых, кастрированных поздно, инстинкты могут сохраняться дольше. Даже при низком уровне гормонов мозг реагирует по старым поведенческим схемам, что проявляется в ухаживании за кошками или метках. Со временем эти реакции обычно угасают.
В редких случаях кастрация не решает проблему полностью из-за индивидуальных особенностей организма. Возможные причины:
Если у кота сохраняется половое поведение, рекомендуется сделать анализ крови на тестостерон и УЗИ брюшной полости.
Коты, кастрированные во взрослом возрасте, могут продолжать вести себя по-прежнему. Если до операции они активно ухаживали за самками, метили территорию или имитировали спаривание, такие модели поведения закрепляются на уровне нервной системы. Со временем интенсивность подобных проявлений снижается, но в отдельных случаях они могут сохраняться пожизненно.
Феромоны, выделяемые кошками, могут провоцировать интерес у кастрированного кота. Особенно это касается ситуаций, когда в доме есть нестерилизованные самки или некастрированные коты. Даже стерилизованные кошки в первые недели после операции могут сохранять запахи, привлекающие самцов.
Некоторые формы сексуального поведения могут быть связаны не с инстинктами, а с нервным напряжением. Кот может "месить" лапами предметы или пытаться спариваться с игрушками в ответ на скуку или стресс. Подобные реакции могут быть:
Хотя вероятность беременности крайне мала, есть два исключения:
Если спустя два месяца после операции кот сохраняет половое поведение, стоит:
Если гормональные причины исключены, важно удостовериться, что кастрация была проведена правильно и кот не страдает от гормональных аномалий.
Если питомец продолжает спариваться с игрушками или мебелью, ругать его бесполезно. Лучше предложить ему мягкую игрушку и создать комфортные условия для жизни. В некоторых случаях помогают феромоны или успокоительные препараты.
Кастрация значительно снижает половую активность, но не всегда полностью устраняет инстинкты. Важно понимать, что процесс адаптации занимает время, а в редких случаях сохраняющиеся инстинкты требуют дополнительных обследований. Главное — наблюдать за питомцем, корректировать его поведение и при необходимости консультироваться с ветеринаром.
Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных и людей.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.