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Странное поведение кота: почему он пьёт из туалета и как это исправить

4:10
Зоосфера » Кошки

Кошки известны своими неожиданными повадками, и одна из самых странных — это стремление лакать воду из унитаза. Такое поведение может вызывать беспокойство у владельцев, ведь туалет вряд ли можно назвать идеальным источником питьевой воды. Но прежде чем паниковать, давайте разберёмся, почему питомцы так поступают и как помочь им отказаться от этой привычки.

Кот
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Причины странного поведения

На первый взгляд кажется, что кошка пьёт из унитаза из-за нехватки воды. Но в большинстве случаев причина совсем в другом.

  • Иллюзия свежести. Вода в унитазе кажется питомцу холодной и чистой, особенно если в миске она долго застаивается. Если хозяин не меняет воду несколько раз в день, кошка может искать альтернативный источник увлажнения.
  • Инстинкты. В дикой природе кошки предпочитают проточную воду, поскольку застоявшаяся может содержать вредные бактерии. Унитаз с регулярно сменяемой водой кажется им более надёжным вариантом.
  • Любопытство. Кошки любят изучать всё новое, особенно если это связано с движущейся водой. Если питомец наблюдал за процессом смыва, ему может стать интересно попробовать воду на вкус.
  • Возможные проблемы со здоровьем. Если кот вдруг начал активно искать необычные источники воды, стоит насторожиться. Повышенная жажда может быть симптомом диабета, почечной недостаточности или других заболеваний. В этом случае не откладывайте визит к ветеринару.

Опасности воды из унитаза

Хотя кошке может казаться, что вода в унитазе чистая, на самом деле она может быть источником множества проблем:

  • Бактерии и вирусы. Даже в ухоженном туалете остаются микробы, такие как кишечная палочка, стафилококк и сальмонелла. Их попадание в организм может привести к расстройствам пищеварения.
  • Опасные химикаты. Остатки моющих средств могут накапливаться в бачке и на стенках унитаза. Чистящие составы с хлором и аммиаком способны вызвать отравление, раздражение слизистых и проблемы с желудком.
  • Хроническое воздействие токсинов. Если кошка пьёт из унитаза регулярно, она подвергается постоянному влиянию вредных веществ, что в долгосрочной перспективе может сказаться на её здоровье.

Как отучить кошку от вредной привычки

Простых запретов и наказаний здесь недостаточно — важно создать условия, в которых питомец сам потеряет интерес к унитазу.

  • Закрывайте крышку. Самый очевидный и действенный метод — просто не оставлять унитаз открытым. Если кот не сможет добраться до воды, ему придётся искать другие источники.
  • Следите за свежестью воды в миске. Меняйте её не реже двух раз в день. Желательно использовать фильтрованную или кипячёную воду, чтобы она была действительно чистой.
  • Попробуйте питьевой фонтанчик. Кошки любят проточную воду, а специальный фонтанчик обеспечит постоянную циркуляцию, делая воду более привлекательной.
  • Разместите дополнительные миски. Если кот привык пить в ванной или туалете, поставьте ему там миску с водой. Возможно, этого будет достаточно, чтобы он перестал искать другие источники.
  • Не ругайте кошку. Наказания и крики только усилят интерес к запретному объекту. Гораздо эффективнее предложить питомцу более привлекательную альтернативу.

Кошки могут пить из унитаза по разным причинам — от инстинктов до проблем со здоровьем. Однако такое поведение несёт в себе риски, связанные с бактериями и химическими веществами. Чтобы отучить питомца от этой привычки, важно обеспечить ему комфортные условия для питья: чистую свежую воду, удобные миски и, возможно, питьевой фонтанчик. Если же кошка продолжает искать необычные источники воды, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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