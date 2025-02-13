Странное поведение кота: почему он пьёт из туалета и как это исправить

4:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки известны своими неожиданными повадками, и одна из самых странных — это стремление лакать воду из унитаза. Такое поведение может вызывать беспокойство у владельцев, ведь туалет вряд ли можно назвать идеальным источником питьевой воды. Но прежде чем паниковать, давайте разберёмся, почему питомцы так поступают и как помочь им отказаться от этой привычки.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Причины странного поведения

На первый взгляд кажется, что кошка пьёт из унитаза из-за нехватки воды. Но в большинстве случаев причина совсем в другом.

Иллюзия свежести. Вода в унитазе кажется питомцу холодной и чистой, особенно если в миске она долго застаивается. Если хозяин не меняет воду несколько раз в день, кошка может искать альтернативный источник увлажнения.

Вода в унитазе кажется питомцу холодной и чистой, особенно если в миске она долго застаивается. Если хозяин не меняет воду несколько раз в день, кошка может искать альтернативный источник увлажнения. Инстинкты. В дикой природе кошки предпочитают проточную воду, поскольку застоявшаяся может содержать вредные бактерии. Унитаз с регулярно сменяемой водой кажется им более надёжным вариантом.

В дикой природе кошки предпочитают проточную воду, поскольку застоявшаяся может содержать вредные бактерии. Унитаз с регулярно сменяемой водой кажется им более надёжным вариантом. Любопытство. Кошки любят изучать всё новое, особенно если это связано с движущейся водой. Если питомец наблюдал за процессом смыва, ему может стать интересно попробовать воду на вкус.

Кошки любят изучать всё новое, особенно если это связано с движущейся водой. Если питомец наблюдал за процессом смыва, ему может стать интересно попробовать воду на вкус. Возможные проблемы со здоровьем. Если кот вдруг начал активно искать необычные источники воды, стоит насторожиться. Повышенная жажда может быть симптомом диабета, почечной недостаточности или других заболеваний. В этом случае не откладывайте визит к ветеринару.

Опасности воды из унитаза

Хотя кошке может казаться, что вода в унитазе чистая, на самом деле она может быть источником множества проблем:

Бактерии и вирусы. Даже в ухоженном туалете остаются микробы, такие как кишечная палочка, стафилококк и сальмонелла. Их попадание в организм может привести к расстройствам пищеварения.

Даже в ухоженном туалете остаются микробы, такие как кишечная палочка, стафилококк и сальмонелла. Их попадание в организм может привести к расстройствам пищеварения. Опасные химикаты. Остатки моющих средств могут накапливаться в бачке и на стенках унитаза. Чистящие составы с хлором и аммиаком способны вызвать отравление, раздражение слизистых и проблемы с желудком.

Остатки моющих средств могут накапливаться в бачке и на стенках унитаза. Чистящие составы с хлором и аммиаком способны вызвать отравление, раздражение слизистых и проблемы с желудком. Хроническое воздействие токсинов. Если кошка пьёт из унитаза регулярно, она подвергается постоянному влиянию вредных веществ, что в долгосрочной перспективе может сказаться на её здоровье.

Как отучить кошку от вредной привычки

Простых запретов и наказаний здесь недостаточно — важно создать условия, в которых питомец сам потеряет интерес к унитазу.

Закрывайте крышку. Самый очевидный и действенный метод — просто не оставлять унитаз открытым. Если кот не сможет добраться до воды, ему придётся искать другие источники.

Самый очевидный и действенный метод — просто не оставлять унитаз открытым. Если кот не сможет добраться до воды, ему придётся искать другие источники. Следите за свежестью воды в миске. Меняйте её не реже двух раз в день. Желательно использовать фильтрованную или кипячёную воду, чтобы она была действительно чистой.

Меняйте её не реже двух раз в день. Желательно использовать фильтрованную или кипячёную воду, чтобы она была действительно чистой. Попробуйте питьевой фонтанчик. Кошки любят проточную воду, а специальный фонтанчик обеспечит постоянную циркуляцию, делая воду более привлекательной.

Кошки любят проточную воду, а специальный фонтанчик обеспечит постоянную циркуляцию, делая воду более привлекательной. Разместите дополнительные миски. Если кот привык пить в ванной или туалете, поставьте ему там миску с водой. Возможно, этого будет достаточно, чтобы он перестал искать другие источники.

Если кот привык пить в ванной или туалете, поставьте ему там миску с водой. Возможно, этого будет достаточно, чтобы он перестал искать другие источники. Не ругайте кошку. Наказания и крики только усилят интерес к запретному объекту. Гораздо эффективнее предложить питомцу более привлекательную альтернативу.

Кошки могут пить из унитаза по разным причинам — от инстинктов до проблем со здоровьем. Однако такое поведение несёт в себе риски, связанные с бактериями и химическими веществами. Чтобы отучить питомца от этой привычки, важно обеспечить ему комфортные условия для питья: чистую свежую воду, удобные миски и, возможно, питьевой фонтанчик. Если же кошка продолжает искать необычные источники воды, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

