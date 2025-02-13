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Пушистые питомцы выбирают странные места для сна: почему так происходит

4:18
Зоосфера » Кошки

Практически каждый владелец кошки сталкивался с этим парадоксом: мягкая, удобная лежанка куплена с заботой, но пушистый любимец предпочитает коробку, шкаф или прохладный пол. Возникает логичный вопрос: действительно ли кошке нужна лежанка или это просто маркетинговая уловка?

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Почему кошки выбирают необычные места для сна

Кошки — прирождённые исследователи, которые инстинктивно ищут укромные и безопасные уголки. В дикой природе они спят там, где можно спрятаться от хищников и при этом контролировать обстановку. Именно поэтому домашние питомцы любят коробки, полки, подоконники и даже хозяйскую постель.

Выбор спального места зависит и от температуры. В холодное время года кошки тянутся к мягким пледам и тёплым местам возле батареи, а летом предпочитают прохладу кафельного пола. Также на решение влияет желание чувствовать себя в безопасности: многие питомцы выбирают возвышенности или закрытые пространства, где их никто не потревожит.

Лежанка: необходимый атрибут или лишняя трата

Многие считают, что лежанка — это просто красивый аксессуар, не имеющий реальной пользы. В этом есть доля истины, ведь кошки часто выбирают кровать хозяина, кресло или ковер. Однако у персонального уголка есть преимущества:

  • В семьях с детьми или другими животными лежанка даёт кошке уединённое место, где её никто не побеспокоит.
  • Для пожилых или больных животных мягкое спальное место обеспечивает комфорт и снижает нагрузку на суставы.

Некоторые кошки действительно ценят свою лежанку и проводят там много времени.

Как порода и характер влияют на выбор места сна

Предпочтения кошек зависят не только от личных привычек, но и от породы:

  • Активные абиссинцы, бурмы и сфинксы любят высоту, поэтому идеальны лежанки на стенах или верхних уровнях кошачьих комплексов.
  • Крупные мейн-куны и норвежские лесные кошки чаще выбирают твёрдые поверхности, например, подстилку или матрас.
  • Британцы и персы, наоборот, обожают уютные корзинки и мягкие кроватки с бортиками.

Какие бывают лежанки

Современные лежанки отличаются разнообразием:

  • Классические — мягкие подушки с бортиками для ощущения защищённости.
  • Подвесные — крепятся к стене или окну, что нравится любителям высоты.
  • Тёплые — закрепляемые на батарее, идеальны для кошек, обожающих тепло.
  • Закрытые — в виде домиков, подходят тем, кто любит уединение.

Как понять, что вашей кошке нужна лежанка

Обратите внимание на повадки питомца. Если он постоянно ищет тёплые и мягкие уголки, любит сворачиваться калачиком на подушках или пледах — скорее всего, лежанка ему подойдёт. Если же предпочитает открытые пространства или прохладный пол, возможно, уютное спальное место останется без внимания.

Некоторые кошки игнорируют новые предметы, но спустя время начинают ими пользоваться. Попробуйте поставить лежанку в любимое место животного, добавить мягкую подстилку с вашим запахом или положить любимую игрушку.

Как сделать лежанку любимым местом

  • Расположение: важно выбрать тихое, укромное место с хорошим обзором. Для любителей высоты подойдёт полка или специальная подставка.
  • Материалы: кошки предпочитают натуральные ткани, такие как хлопок или шерсть.
  • Дополнительные стимулы: если питомец не проявляет интереса, можно слегка сбрызнуть лежанку кошачьей мятой или феромонами.

Нужна ли кошке лежанка

Ответ зависит от конкретного питомца. Если кошка любит уединение и уют, персональное спальное место может стать её любимым уголком. Однако, если она предпочитает хозяйскую кровать или твёрдые поверхности, лежанка, скорее всего, останется без внимания. Главное — учитывать предпочтения животного, а не следовать модным тенденциям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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