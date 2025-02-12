Параанальные железы у собак: важная информация для владельцев

Если ваш пёс вдруг начал источать рыбный запах, не спешите думать, что он съел рыбу или побывал в пруду. Скорее всего, проблема связана с параанальными железами. Это довольно распространённая ситуация, особенно среди некоторых пород. Разберёмся, почему так происходит и как помочь питомцу.
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Ребенок и собака
Что такое параанальные железы и зачем они нужны
Параанальные железы — это небольшие мешочки по бокам анального отверстия, которые выделяют пахучий секрет. В норме они очищаются естественным образом во время дефекации, но если этот процесс нарушается, возникает неприятный запах, зуд и даже воспаление.
Как понять, что у собаки проблемы с железами
Обратите внимание на следующие признаки:
Резкий рыбный запах
Частое вылизывание области ануса
Трение попой о пол
Беспокойное поведение, частые попытки сесть, облизывание лап.
Припухлость и покраснение вокруг анального отверстия.
Если замечаете что-то из этого списка — пора действовать!
Маленькие собаки страдают не реже больших. Многие владельцы считают, что если питомец ёрзает попой по полу, это признак глистов. Однако чаще всего проблема именно в воспалении параанальных желез.
Почему железы забиваются
Есть несколько основных причин:
Недостаток клетчатки в рационе
Малоподвижный образ жизни
Лишний вес
Частые расстройства кишечника
Генетическая предрасположенность
Как помочь собаке
Чтобы избежать проблем с параанальными железами, важно соблюдать несколько правил:
Контролируйте питание. Добавьте в рацион больше клетчатки (овощи, отруби), чтобы стул был плотным и способствовал естественному очищению желез.
Обеспечьте физическую активность. Регулярные прогулки и подвижные игры помогают избежать застойных явлений в организме.
Следите за весом питомца. Лишний вес ухудшает работу всего организма, в том числе и параанальных желез.
Регулярно проверяйте железы. Некоторые собаки нуждаются в периодическом очищении. Если не уверены, как это делать правильно, лучше обратиться к ветеринару.
Если запах не проходит, а собака испытывает дискомфорт, не затягивайте с визитом к специалисту. Воспаление может привести к серьёзным осложнениям.