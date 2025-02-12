Параанальные железы у собак: важная информация для владельцев

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если ваш пёс вдруг начал источать рыбный запах, не спешите думать, что он съел рыбу или побывал в пруду. Скорее всего, проблема связана с параанальными железами. Это довольно распространённая ситуация, особенно среди некоторых пород. Разберёмся, почему так происходит и как помочь питомцу.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

Что такое параанальные железы и зачем они нужны

Параанальные железы — это небольшие мешочки по бокам анального отверстия, которые выделяют пахучий секрет. В норме они очищаются естественным образом во время дефекации, но если этот процесс нарушается, возникает неприятный запах, зуд и даже воспаление.

Как понять, что у собаки проблемы с железами

Обратите внимание на следующие признаки:

Резкий рыбный запах

Частое вылизывание области ануса

Трение попой о пол

Беспокойное поведение, частые попытки сесть, облизывание лап.

Припухлость и покраснение вокруг анального отверстия.

Если замечаете что-то из этого списка — пора действовать!

Маленькие собаки страдают не реже больших. Многие владельцы считают, что если питомец ёрзает попой по полу, это признак глистов. Однако чаще всего проблема именно в воспалении параанальных желез.

Почему железы забиваются

Есть несколько основных причин:

Недостаток клетчатки в рационе

Малоподвижный образ жизни

Лишний вес

Частые расстройства кишечника

Генетическая предрасположенность

Как помочь собаке

Чтобы избежать проблем с параанальными железами, важно соблюдать несколько правил:

Контролируйте питание. Добавьте в рацион больше клетчатки (овощи, отруби), чтобы стул был плотным и способствовал естественному очищению желез.

Добавьте в рацион больше клетчатки (овощи, отруби), чтобы стул был плотным и способствовал естественному очищению желез. Обеспечьте физическую активность. Регулярные прогулки и подвижные игры помогают избежать застойных явлений в организме.

Регулярные прогулки и подвижные игры помогают избежать застойных явлений в организме. Следите за весом питомца. Лишний вес ухудшает работу всего организма, в том числе и параанальных желез.

Лишний вес ухудшает работу всего организма, в том числе и параанальных желез. Регулярно проверяйте железы. Некоторые собаки нуждаются в периодическом очищении. Если не уверены, как это делать правильно, лучше обратиться к ветеринару.

Если запах не проходит, а собака испытывает дискомфорт, не затягивайте с визитом к специалисту. Воспаление может привести к серьёзным осложнениям.

Уточнения

Ана́льные же́лезы (параанальные железы) — железы внешней секреции, производные потовых и сальных желёз у млекопитающих.

