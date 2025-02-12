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Собака смотрит в глаза и прижимается к вам: учёные объяснили, что это значит

5:18
Зоосфера » Собаки

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша собака внезапно кладёт голову вам на колени, внимательно глядя в глаза? Это может показаться милым жестом, но за ним скрывается гораздо больше, чем просто выражение любви. Одни собаки таким образом ищут поддержки, другие — тестируют границы, а третьи просто знают, что так можно получить угощение. Давайте разберёмся, что означает это поведение и как правильно на него реагировать.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Инстинкты детства: привычка, идущая с рождения

Щенки с первых дней жизни полностью зависят от матери. Чтобы привлечь её внимание и получить молоко, они инстинктивно тычутся мордочками в её живот. Этот рефлекс закрепляется в первые недели жизни и может сохраняться у взрослых собак.

Как отмечает профессор психологии и автор книг о собаках Стэнли Корен, такие жесты — это эхо щенячьих инстинктов. Когда собака кладёт голову на колени владельцу, она словно просит о заботе, повторяя поведение, обеспечивавшее ей безопасность в детстве.

Но почему одни собаки делают это постоянно, а другие — почти никогда? Всё зависит от породы и воспитания. Например, лабрадоры и золотистые ретриверы более ориентированы на контакт с человеком, а хаски или маламуты выражают привязанность иначе.

Эмоциональная связь: способ поддержать хозяина

Собаки обладают удивительной способностью чувствовать эмоции человека. Исследование, опубликованное в журнале Applied Animal Behaviour Science, показало, что 62% собак прижимаются к владельцу, если ощущают его тревогу.

"Моя собака всегда кладёт голову мне на колени, когда я расстроена. В такие моменты кажется, что она хочет сказать: "Я рядом, ты не одна"", — рассказывает одна из собаководов.

Контакт с питомцем способствует выработке окситоцина — гормона привязанности, который снижает уровень стресса и улучшает настроение. Именно поэтому многие собаки интуитивно пытаются поддержать хозяина, когда тот переживает.

Поиск внимания: закреплённое поведение

Ещё одна причина, по которой собака кладёт голову на колени, — желание привлечь внимание. Владельцы часто сами поощряют такое поведение, отвечая на него лаской или угощением. Со временем питомец запоминает, что этот метод "работает", и использует его осознанно.

"Если вы реагируете на прикосновение морды похвалой или лакомством, собака запоминает это и использует как инструмент для манипуляции" -  объясняет этолог Патриция Макконнелл.

Например, сначала питомец может просто положить голову, а затем начать легонько подталкивать вас носом, словно намекая: "Ну же, угости меня!". Если хозяин поддаётся, животное закрепляет этот метод и использует его снова.

Физиологическое удовольствие: учёные доказали

Собаки получают удовольствие от прикосновений хозяина, и это подтверждено исследованиями. Японские учёные из Университета Азабу провели МРТ-сканирование мозга собак и выяснили, что при контакте с владельцем у них активируются зоны, отвечающие за положительные эмоции.

"Это доказывает, что физический контакт с человеком приносит собакам искреннюю радость и укрепляет эмоциональную связь" - объясняет доктор Микико Накано.

Вот почему питомцы так любят моменты близости с владельцем!

Попытка доминирования: редкий, но возможный вариант

Иногда этот жест связан не с привязанностью, а с желанием установить контроль. Если собака настойчиво кладёт голову на колени, игнорируя команды, это может быть признаком доминирующего поведения.

Кинологи предупреждают:

Если собака давит мордой на вас, не реагирует на команды и ведёт себя упрямо, это может быть попытка доминирования. Важно скорректировать поведение, чтобы избежать проблем.

Такое поведение встречается нечасто, но характерно для собак с выраженным лидерским темпераментом, например, кавказских овчарок.

Как правильно реагировать

Как поступить, если собака кладёт голову вам на колени? Всё зависит от ситуации:

  • Если вам комфортно — можно ласково погладить питомца или поговорить с ним, чтобы укрепить вашу связь.
  • Если собака делает это слишком часто или настойчиво — стоит мягко, но уверенно отодвинуть её, сказав команду "Место" или "Нет".
  • Если поведение навязчиво и собака игнорирует просьбы — лучше проконсультироваться с кинологом.

Главное — понимать сигналы питомца и правильно на них реагировать. Для собаки это не просто жест, а способ сказать: "Ты мне нужен".

Почему собака кладёт голову на колени хозяину? Причин несколько: от щенячьих инстинктов до желания получить внимание или проявления сочувствия. В редких случаях это может быть признаком доминирования.

Какой бы ни была причина, важно уметь распознавать поведение своего питомца и правильно на него реагировать. Ведь каждый контакт с собакой — это возможность укрепить вашу связь!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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