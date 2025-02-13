Как ошейник вредит собаке: незаметные риски, о которых вы не задумывались

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ошейник — неотъемлемый аксессуар каждой собаки. Он обеспечивает безопасность на прогулках, помогает контролировать питомца и предотвращает побег. Однако дома он превращается в потенциальную угрозу для здоровья и жизни животного. Многие владельцы собак не задумываются о том, что оставленный на питомце ошейник может привести к травмам, раздражению кожи и даже удушению.

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Чем опасен ошейник в домашних условиях

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предупреждает, что риск особенно велик для активных собак. В играх и движении питомцы могут случайно зацепиться ошейником за мебель, дверные ручки или другие предметы. В таких ситуациях собака рефлекторно дёргается, что может привести к травмам шеи, повреждению позвоночника или удушению.

Основные причины, почему нужно снимать ошейник дома

1. Предотвращение травм

Даже самый мягкий ошейник может стать причиной несчастного случая. Активные питомцы легко зацепляются за предметы, а при попытке освободиться могут повредить шею или позвоночник. В худшем случае возможен летальный исход из-за удушения.

2. Защита кожи и шерсти

Некоторые породы собак, особенно короткошёрстные (доберманы, боксёры, веймаранеры), подвержены раздражению кожи. Постоянное ношение ошейника вызывает потертости, зуд и даже выпадение шерсти. Особенно вредны жёсткие модели и те, что слишком плотно прилегают к телу.

3. Комфорт и психологическое спокойствие

Ошейник может вызывать не только физический дискомфорт, но и стресс. Для собаки, как и для человека, важно ощущение свободы. В домашних условиях питомец должен чувствовать себя расслабленно и безопасно, а не испытывать постоянное давление на шею.

Какие ошейники особенно опасны

Эксперты не рекомендуют использовать жёсткие и травмоопасные модели. В некоторых европейских странах они даже запрещены, а за их хранение и использование предусмотрены штрафы. В России строгие ошейники также не применяются в официальной дрессировке РКФ.

1. Строгие ошейники (парфорсы)

Они оснащены металлическими шипами, которые впиваются в шею при натяжении поводка. Такие аксессуары вызывают боль, стресс и могут привести к хроническим повреждениям кожи.

2. Электроошейники и "антилай"

Они предназначены для коррекции поведения, но на деле могут причинить серьёзный вред. Электрические импульсы вызывают страх, тревогу и даже сердечные проблемы.

3. Плохо сконструированные традиционные ошейники

Даже обычный ошейник может натирать шею, если он слишком тугой или изготовлен из некачественных материалов. Опасны модели с ненадёжными пластиковыми застёжками — они могут расстегнуться в неподходящий момент.

Ошейник необходим на улице, но дома его ношение — ненужный риск. Чтобы избежать травм, раздражения кожи и стресса, снимайте ошейник, особенно если питомец остаётся один. Это простая мера, которая поможет защитить здоровье вашей собаки и обеспечит ей комфорт.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

