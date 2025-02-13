Как ошейник вредит собаке: незаметные риски, о которых вы не задумывались

Ошейник — неотъемлемый аксессуар каждой собаки. Он обеспечивает безопасность на прогулках, помогает контролировать питомца и предотвращает побег. Однако дома он превращается в потенциальную угрозу для здоровья и жизни животного. Многие владельцы собак не задумываются о том, что оставленный на питомце ошейник может привести к травмам, раздражению кожи и даже удушению.
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предупреждает, что риск особенно велик для активных собак. В играх и движении питомцы могут случайно зацепиться ошейником за мебель, дверные ручки или другие предметы. В таких ситуациях собака рефлекторно дёргается, что может привести к травмам шеи, повреждению позвоночника или удушению.
Даже самый мягкий ошейник может стать причиной несчастного случая. Активные питомцы легко зацепляются за предметы, а при попытке освободиться могут повредить шею или позвоночник. В худшем случае возможен летальный исход из-за удушения.
Некоторые породы собак, особенно короткошёрстные (доберманы, боксёры, веймаранеры), подвержены раздражению кожи. Постоянное ношение ошейника вызывает потертости, зуд и даже выпадение шерсти. Особенно вредны жёсткие модели и те, что слишком плотно прилегают к телу.
Ошейник может вызывать не только физический дискомфорт, но и стресс. Для собаки, как и для человека, важно ощущение свободы. В домашних условиях питомец должен чувствовать себя расслабленно и безопасно, а не испытывать постоянное давление на шею.
Эксперты не рекомендуют использовать жёсткие и травмоопасные модели. В некоторых европейских странах они даже запрещены, а за их хранение и использование предусмотрены штрафы. В России строгие ошейники также не применяются в официальной дрессировке РКФ.
Они оснащены металлическими шипами, которые впиваются в шею при натяжении поводка. Такие аксессуары вызывают боль, стресс и могут привести к хроническим повреждениям кожи.
Они предназначены для коррекции поведения, но на деле могут причинить серьёзный вред. Электрические импульсы вызывают страх, тревогу и даже сердечные проблемы.
Даже обычный ошейник может натирать шею, если он слишком тугой или изготовлен из некачественных материалов. Опасны модели с ненадёжными пластиковыми застёжками — они могут расстегнуться в неподходящий момент.
Ошейник необходим на улице, но дома его ношение — ненужный риск. Чтобы избежать травм, раздражения кожи и стресса, снимайте ошейник, особенно если питомец остаётся один. Это простая мера, которая поможет защитить здоровье вашей собаки и обеспечит ей комфорт.
Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.