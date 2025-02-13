Коты и диваны: как спасти мебель от острых когтей

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Коты обожают точить когти, и чаще всего страдает мягкая мебель. Диваны и кресла становятся их любимым "тренажёром", что приводит хозяев в отчаяние. Но ругать питомца бессмысленно — для него это естественное поведение. Вместо негодования стоит понять причину и найти способ защитить обивку.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Почему кошка портит мебель

Причин несколько:

Отсутствие альтернативы. Если у кота нет когтеточки, он будет искать замену.

Если у кота нет когтеточки, он будет искать замену. Маркировка территории. Кошки оставляют на мебели запаховые метки.

Кошки оставляют на мебели запаховые метки. Эмоции. Так питомец может проявлять радость, беспокойство или даже привязанность к вам.

Первым шагом к решению проблемы будет удовлетворение потребностей животного. Подберите удобную когтеточку и поставьте её в любимом месте питомца. Но что делать, если кот уже привык к дивану?

Запахи, которые отпугивают кошек

Использование запахов — один из эффективных способов отучить питомца от порчи мебели. Кошки не переносят:

Цитрусовые (апельсин, лимон, грейпфрут)

Лук и уксус

Эфирные масла с резкими ароматами

Не обязательно натирать обивку луковицей или сбрызгивать уксусом — можно добавить несколько капель эфирного масла цитрусовых в воду и опрыскивать мебель. Это не только защитит диван, но и наполнит дом приятным ароматом.

Как закрепить запрет

Пока кот не освоился с новыми правилами, реагируйте на его попытки поточить когти о мебель:

Громко хлопайте в ладоши или твёрдо говорите "нет" Используйте пульверизатор с водой — кошки не любят неожиданные брызги Закрепите на обивке двусторонний скотч — липкость отпугнёт питомца

Со временем, при правильном подходе, кот переключится на когтеточку, а ваша мебель останется в порядке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

