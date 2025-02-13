Коты и диваны: как спасти мебель от острых когтей

Коты обожают точить когти, и чаще всего страдает мягкая мебель. Диваны и кресла становятся их любимым "тренажёром", что приводит хозяев в отчаяние. Но ругать питомца бессмысленно — для него это естественное поведение. Вместо негодования стоит понять причину и найти способ защитить обивку.
Первым шагом к решению проблемы будет удовлетворение потребностей животного. Подберите удобную когтеточку и поставьте её в любимом месте питомца. Но что делать, если кот уже привык к дивану?
Использование запахов — один из эффективных способов отучить питомца от порчи мебели. Кошки не переносят:
Не обязательно натирать обивку луковицей или сбрызгивать уксусом — можно добавить несколько капель эфирного масла цитрусовых в воду и опрыскивать мебель. Это не только защитит диван, но и наполнит дом приятным ароматом.
Пока кот не освоился с новыми правилами, реагируйте на его попытки поточить когти о мебель:
Со временем, при правильном подходе, кот переключится на когтеточку, а ваша мебель останется в порядке.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.