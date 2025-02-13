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Коты и диваны: как спасти мебель от острых когтей

1:54
Зоосфера » Кошки

Коты обожают точить когти, и чаще всего страдает мягкая мебель. Диваны и кресла становятся их любимым "тренажёром", что приводит хозяев в отчаяние. Но ругать питомца бессмысленно — для него это естественное поведение. Вместо негодования стоит понять причину и найти способ защитить обивку.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Почему кошка портит мебель

Причин несколько:

  • Отсутствие альтернативы. Если у кота нет когтеточки, он будет искать замену.
  • Маркировка территории. Кошки оставляют на мебели запаховые метки.
  • Эмоции. Так питомец может проявлять радость, беспокойство или даже привязанность к вам.

Первым шагом к решению проблемы будет удовлетворение потребностей животного. Подберите удобную когтеточку и поставьте её в любимом месте питомца. Но что делать, если кот уже привык к дивану?

Запахи, которые отпугивают кошек

Использование запахов — один из эффективных способов отучить питомца от порчи мебели. Кошки не переносят:

  • Цитрусовые (апельсин, лимон, грейпфрут)
  • Лук и уксус
  • Эфирные масла с резкими ароматами

Не обязательно натирать обивку луковицей или сбрызгивать уксусом — можно добавить несколько капель эфирного масла цитрусовых в воду и опрыскивать мебель. Это не только защитит диван, но и наполнит дом приятным ароматом.

Как закрепить запрет

Пока кот не освоился с новыми правилами, реагируйте на его попытки поточить когти о мебель:

  1. Громко хлопайте в ладоши или твёрдо говорите "нет"
  2. Используйте пульверизатор с водой — кошки не любят неожиданные брызги
  3. Закрепите на обивке двусторонний скотч — липкость отпугнёт питомца

Со временем, при правильном подходе, кот переключится на когтеточку, а ваша мебель останется в порядке.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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