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Зеленые черепахи спасаются от браконьеров на Родосе

2:55
Зоосфера

Греческий остров Родос подарил морским биологам надежду на возрождение вымирающего из-за экологических проблем и отлова вида — Chelonia mydas (зелёной черепахи). Впервые вне ареала обитания обнаружено её гнездо. В июне этого года были обнаружены следы взрослой зелёной черепахи, которые и привели к гнезду с 86 яйцами. На официальном сайте организации "Архелон" говорится, что кладка была обнаружена в заливе Аполаккья, на западном побережье острова Родос. К настоящему моменту 78 черепах благополучно вылупились.

Руководитель исследовательского проекта, биолог Костас Тенекедзис, подчеркнул, что обнаружение гнезд зелёной черепахи на Родосе является важным шагом в изучении изменений ареала обитания и размножения зелёных черепах. Он также отметил, что это событие подчеркивает необходимость постоянного наблюдения за местами обитания черепах и их защиты.

Зелёных черепах можно встретить в водах Атлантического океана, в районе экваториальной Гвинеи, Флориды, вблизи побережий островов Карибского бассейна: Коста-Рики, полуострова Юкатан в Мексике, Суринама. В тёплых водах Индийского океана, где помимо зелёных черепах обитает множество других видов морской фауны: у берегов островов Сейшельских, Мадагаскара, Индии. На Шри-Ланке особенно заботятся о сохранении популяции черепах. По ночам на пляжах дежурят волонтёры, защищая кладки от браконьеров. В Тихом океане у берегов Австралии, в районе Большого Барьерного риф), Гавайев, Японии, Индонезии, Малайзии, Филиппин, островов Микронезии, Галапагосских островов.

Черепахи становятся половозрелыми в возрасте около 10-20 лет и живут приблизительно до 75 лет. Размножаются в разных частях света в разные периоды.

Зелёные черепахи внесены в Красную книгу как редкий и вымирающий вид. Их истребляли из-за вкуса и питательных свойств мяса и яиц; ежегодно, в результате изменений климата и деятельности человека, сокращаются площади песчаных пляжей, где черепахи могут отложить яйца для кладки.

Зелёных черепах ловят в основном сетями, иногда на наживку — насаживая на большие крюки рыбу, или на суше. Сезон кладок — жаркое время для браконьеров-охотников за черепашьими яйцами и черепахами, вышедшими на сушу, где они наиболее беспомощны. Истребление привело к почти полному уничтожению популяции, и на данный момент охота на черепах запрещена.

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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