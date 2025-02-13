Весенняя угроза: как забота о питомцах убивает птиц

Весна — время гнездования птиц. Многие из нас стремятся помочь пернатым, выкладывая на улице шерсть своих питомцев, чтобы те могли использовать её для утепления гнёзд. Однако мало кто задумывается, что эта добрая традиция может обернуться смертельной опасностью для птиц.

Фото: unsplash.com by Benjamin Balázs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица на ветке

Невидимая угроза в шерсти животных

Широко распространено использование противоблошиных и противоклещевых препаратов для домашних животных. Эти средства (например, капли на холку) долго сохраняются в шерсти питомца, а их остатки могут попадать в гнёзда птиц, нанося непоправимый вред.

Исследование показало, что вещества вроде фипронила, перметрина и имидаклоприда, используемые в ветеринарии, смертельно опасны для певчих птиц, особенно для синиц. Хотя их применение в сельском хозяйстве уже запрещено, в борьбе с паразитами у домашних животных они всё ещё активно используются. До недавнего времени влияние этих химикатов на окружающую среду оставалось малоизученным.

Тревожные результаты исследований

Учёные провели исследование, изучив 103 гнезда больших и лазоревых синиц после сезона выкармливания птенцов. Они проанализировали не только сам материал гнезда, но и данные о выживаемости птенцов. Оказалось, что в каждом образце были найдены следы фипронила, а перметрин и имидаклоприд присутствовали в 90% гнёзд.

Более того, в одном гнезде было обнаружено 11 различных токсичных веществ! Чем выше концентрация этих химикатов, тем больше птенцов погибало. У больших синиц повышенное содержание фипронила приводило к высокой смертности, а у лазоревых синиц опасность представлял имидаклоприд, увеличивающий число погибших эмбрионов в яйцах.

Почему проблема серьёзнее, чем кажется

Эксперты полагают, что на момент сбора гнёзд остатки химикатов уже значительно разложились, а значит, первоначальная концентрация была ещё выше. Это указывает на то, что вред, наносимый пестицидами, может быть намного значительнее, чем удалось зафиксировать.

Хотя пока нет окончательного доказательства прямой причинно-следственной связи между этими веществами и гибелью птиц, вероятность их пагубного влияния крайне высока. Учитывая, что большинство европейских лесных птиц использует шерсть в строительстве гнёзд, проблема приобретает глобальный масштаб.

Как помочь птицам

Чтобы снизить риск отравления птиц:

Используйте противопаразитарные препараты только при подтверждённом заражении, а не для профилактики.

Планируйте обработку питомцев так, чтобы весной, во время гнездования, их шерсть уже была чиста от токсинов.

Если хотите оставить птицам шерсть для утепления гнёзд, убедитесь, что она не содержит инсектицидов.

Владельцам кошек стоит рассмотреть возможность их содержания исключительно в помещении — это защитит не только птиц, но и самих животных от множества опасностей.

Каждое наше действие влияет на окружающую среду. Осознанный подход к уходу за домашними животными может спасти тысячи птенцов!

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

