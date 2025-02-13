Осьминоги: их способности и удивительные факты, о которых вы не знали

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Осьминоги — это одни из самых загадочных существ в океанах, известных своими необычными способностями и причудливым поведением. Возможно, некоторые факты о них удивят даже самых опытных исследователей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Эти моллюски обитают в самых разных уголках земного шара, от холодных вод Арктики до тропических глубин.

Несмотря на это, они умеют адаптироваться к разным условиям, как, например, осьминоги Дамбо, которые живут на глубине более 6 километров под океаном.

Осьминоги — это хищники, которые могут питаться различными морскими существами, включая рыбу, моллюсков и даже своих сородичей. К тому же, некоторые из них сотрудничают с другими видами рыб, чтобы совместно охотиться.

Однако их не всегда можно назвать идеальными партнёрами: исследования показали, что осьминоги нередко наказывают рыб за плохую охоту.

Забавные факты об осьминогах

У осьминогов три сердца — одно для перекачивания крови по телу, два других для жабр. Их кровь голубая благодаря белку гемоцианину, который помогает переносить кислород в холодной воде. Осьминоги могут менять цвет, но это требует много энергии, и даже больше, чем у человека на 25-минутной пробежке. Все осьминоги ядовиты, но синекольчатый осьминог считается одним из самых опасных. У осьминогов есть мозг, но они также обладают мини-мозгами в каждой руке, что позволяет им действовать независимо от центральной нервной системы.

Что касается их продолжительности жизни, большинство осьминогов живут всего год, но есть исключения — гигантские тихоокеанские осьминоги могут дожить до 5 лет.

После размножения самцы часто погибают, а самки умирают после того, как ухаживают за своими яйцами.

Осьминоги: социальные или одиночки?

Хотя осьминоги, как правило, ведут одиночный образ жизни, они всё же могут проявлять агрессию или привлекать внимание партнёров с помощью различных демонстраций.

Некоторые осьминоги, содержащиеся в аквариумах, даже могут проявлять симпатию или неприязнь к определённым людям.

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков. Наука, изучающая осьминогов и других головоногих моллюсков, называется Теутология.

