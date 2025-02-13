Секрет чистоты: как часто и правильно мыть миску вашего любимца

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все дело в бактериях в миске. Pasteurella multocida, сальмонелла, стрептококк и моракселла — это лишь некоторые из опасных бактерий и микробов, которые живут на поверхности кошачьих мисок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Если вы не будете мыть миску, бактерии будут накапливаться. Это может быть опасно для вашего здоровья.

Мойте миски с едой после каждого приема пищи. Миски с водой следует мыть раз в два дня горячей мыльной водой. Кроме того, мойте руки горячей водой с мылом до и после чистки миски вашего питомца, чтобы предотвратить передачу загрязнений.

Можно ли мыть кошачью миску в раковине

Миски для домашних животных лучше мыть отдельно от посуды людей. Когда ваш питомец контактирует с посудой, могут передаваться микробы, и существует риск заражения инфекционным или паразитарным заболеванием. Поэтому используйте отдельную раковину или почистите ее после. Также возьмите отдельные тряпки и губки для уборки.

Как правильно мыть миску для кошки

Вымойте миски в горячей воде, тщательно промойте и полностью высушите. Сначала наполните емкость горячей водой и моющим средством. После замачивания в течение 10-20 минут промойте горячей водой и тщательно высушите на воздухе или используя чистое отдельное полотенце.

Особенно трудновыводимые пятна на посуде вашего питомца лучше оттереть вручную, используя соду, натуральные средства и средства без отдушек.

Вы также можете использовать моющие средства, которыми вы обычно пользуетесь, но тогда обязательно очень хорошо промойте горячей водой.

Уточнения

Миска — глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда.

