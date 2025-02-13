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Идеальная миска для пушистого гурмана: выбираем посуду для кота

1:25
Зоосфера

Кошачьи усы чрезвычайно чувствительны, поэтому форма миски может легко повредить или деформировать их, что может вызвать дискомфорт.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Более медленное питание

Плоские миски для еды побуждают кошек есть в более умеренном темпе. Когда кошки едят слишком быстро, они могут заглатывать воздух вместе с едой, что приводит к пищеварительному дискомфорту, такому как вздутие живота и газы.

Более медленный прием пищи также способствует лучшему пищеварению и снижает риск рвоты сразу после еды.

Меньше стресса от усов

Усы кошек очень чувствительны, питомцы могут испытывать стресс или перевозбуждение, когда они соприкасаются со стенками глубоких мисок для еды. Плоские, неглубокие миски устраняют эту проблему, позволяя кошкам есть без стресса.

Доступность

Плоские миски более удобны для кошек, что делает прием пищи более комфортным для котят, пожилых кошек или кошек с проблемами подвижности.

Глубокие миски могут быть сложными для кошек с артритом или проблемами с суставами, так как им может быть трудно дотянуться до еды на дне.

Таким образом, плоские миски для еды способствуют улучшению пищевых привычек, уменьшают дискомфорт, делают время приема пищи более доступным для кошек.

Уточнения

Миска — глубокая посуда в виде маленького таза или глубокого блюда.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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