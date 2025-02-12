Кошки хитрее, собаки умнее? Разбираемся, в чём их главное отличие

В мире миллионы людей спорят, кто лучше — кошки или собаки. Хотя эти питомцы живут рядом с человеком веками, их различия гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
По данным Mars Petcare, в мире насчитывается 522 миллиона собак и 399 миллионов кошек. В большинстве стран именно собаки остаются популярнее. Исследование GfK, проведённое в 22 странах, показало, что в 33% семей есть собаки, а в 23% — кошки.
Вечный спор — кто из питомцев умнее — учёные пока не разрешили. Собаки обладают более крупным мозгом и понимают от 165 до 250 слов и команд. Они лучше воспринимают речь и быстрее учатся выполнять задачи, связанные с взаимодействием с человеком.
Но у кошек свои преимущества: они быстрее находят решения в сложных ситуациях и лучше обучаются через наблюдение. Вместо того чтобы слепо выполнять команды, кошка скорее выберет стратегию, которая принесёт ей выгоду.
Домашние животные делают жизнь не только веселее, но и полезнее. Исследования показывают, что собаки мотивируют людей больше двигаться, что положительно влияет на здоровье сердца. А общение с кошками и собаками снижает уровень стресса и помогает стабилизировать артериальное давление.
Так что независимо от того, кого вы выбираете — кошку или собаку — каждый питомец делает жизнь лучше. Просто по-своему.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.
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