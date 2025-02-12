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Кошки хитрее, собаки умнее? Разбираемся, в чём их главное отличие

1:18
Зоосфера

Кошки против собак: в чём главное отличие и кого выбирают чаще

В мире миллионы людей спорят, кто лучше — кошки или собаки. Хотя эти питомцы живут рядом с человеком веками, их различия гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Сколько в мире кошек и собак

По данным Mars Petcare, в мире насчитывается 522 миллиона собак и 399 миллионов кошек. В большинстве стран именно собаки остаются популярнее. Исследование GfK, проведённое в 22 странах, показало, что в 33% семей есть собаки, а в 23% — кошки.

Кто умнее?

Вечный спор — кто из питомцев умнее — учёные пока не разрешили. Собаки обладают более крупным мозгом и понимают от 165 до 250 слов и команд. Они лучше воспринимают речь и быстрее учатся выполнять задачи, связанные с взаимодействием с человеком.

Но у кошек свои преимущества: они быстрее находят решения в сложных ситуациях и лучше обучаются через наблюдение. Вместо того чтобы слепо выполнять команды, кошка скорее выберет стратегию, которая принесёт ей выгоду.

Как животные влияют на здоровье человека

Домашние животные делают жизнь не только веселее, но и полезнее. Исследования показывают, что собаки мотивируют людей больше двигаться, что положительно влияет на здоровье сердца. А общение с кошками и собаками снижает уровень стресса и помогает стабилизировать артериальное давление.

Так что независимо от того, кого вы выбираете — кошку или собаку — каждый питомец делает жизнь лучше. Просто по-своему.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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