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О чем говорят позы кошки во сне: хозяину на заметку

1:00
Зоосфера

Известно, что кошки позволяют себе сон по поводу и без. Они могут находиться в дремоте целыми днями. Издание Ферра пишет, о чем говорят позы любимца во время отдыха.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Поза в форме "буханки" говорит о том, что кошка спокойна, но начеку. Она готова среагировать на любой триггер.

Если кошка спит животом вверх, то это говорит о большом доверии к человеку. Важно понимать, что в дикой природе животные не могут позволить себе такую роскошь. В такой позе они становятся крайне уязвимы.

Сон в положении "калачик" имеет несколько интерпретаций. Либо животному прохладно, либо оно хочет побыть наедине с собой.

Если ваша кошка вытянулась как супермен, то значит она наготове. В такой позе все ее ресурсы мобилизованы. То же можно сказать и о сне с полуоткрытыми глазами. Животное дремлет, но контролирует окружающую обстановку.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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