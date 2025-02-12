Как приучить кошку к лотку, не испортив себе нервы

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда человек решается взять в свой дом домашнего питомца, он думает о том, будет ли питомец послушным, будет ли драть когтями обои и будет ли ходить в лоток. Больше всего людей беспокоит: что делать, если питомец будет жить по своим правилам? Ведь кошки — животные с характером. Они могут быть ласковыми, любить, когда их гладят по шерстке, но все равно «ходить за диван». К сожалению, эта проблема, часто вызывает приступы злости и отчаяния у нетерпеливых хозяев.

Взрослой кошке с улицы или из приюта лучше сразу выбрать просторный лоток с высокими бортиками. Еще лучше, если этот лоток будет с крышей, как будка. Плюсы таких лотков — они более гигиеничны. Закапывая «дела», кошка не разбросает гранулы наполнителя по полу. А запах будет практически полностью впитываться сменным угольным фильтром, что обеспечит комфорт не только кошке, но и хозяину. Важно не забывать убирать такие лотки, особенно если ваша кошка очень чистоплотна! Минусы таких лотков – они довольно громоздкие и могут не поместиться в маленькой ванной комнате или уборной. В качестве альтернативы их можно разместить в прихожей или коридоре. Есть очень удобные вариации — угловые лотки. Но здесь уж выбор за вами и вашей кошкой. Если ваш питомец — котенок, выберите ему небольшой стандартный лоток с решеткой. Помните, малышам важно, чтобы «мама» видела их «делишки», поэтому в первый раз поковыряйте наполнитель пальцем. Дальше сработают инстинкты.

Интересный факт о котятах:

Совсем маленькие котята первого месяца жизни не могут сходить в туалет самостоятельно. Мама-кошка, вылизывая зону крестца, стимулирует их перистальтику. Об этом важно помнить, если вдруг доведется выхаживать новорожденного котенка-сироту: раза два-три в день нужно гладить его животик и зону хвоста зубной щеткой. Кстати, именно из-за этой биологической особенности даже взрослые кошки, подходя к «своему человеку», поднимают попу, будто спрашивая: «У меня все в порядке?» — домашние кошки воспринимают своих хозяев как "больших кошек-родителей".

Как выбрать место для лотка?

Не стоит мучиться вопросом: «А если моей кошке не понравится место?» Просто поставьте его туда, где не будет грохочущей домашней техники, и посадите в него кошку. Практически в 100% случаев сработают инстинкты, и ваш питомец начнет копать ямку. Останьтесь с ним в первый раз и хвалите, хвалите и еще раз хвалите за сделанные «дела».

Если кошка будет "не в настроении" и убежит, не нужно ее принуждать! Вы сделали достаточно — показали ей «заветное место». В ближайшие дни, по возможности, следите за ней и, поймав момент, просто перенесите ее в лоток. Обязательно говорите с ней, ведь кошки нас понимают! Голосом и интонацией показывайте ей: где можно, а где нельзя ходить в туалет.

Если кошка сходила «мимо лотка», важно перенести запах в нужное место: возьмите небольшой клочок салфетки или туалетной бумаги (главное – без ароматизаторов). Немного пропитайте нужным запахом и положите в лоток. Будьте уверены, даже немного запаха мотивирует вашу кошку посещать «правильное место».

В зоомагазине вы увидите спреи для приучения к лотку. Многие из них очень «пахучие» даже для человеческого обоняния. Они долго не выветриваются из квартиры, как ни проветривай.

Что делать, если кошке не нравится наполнитель?

Выбор наполнителя – всегда метод проб и ошибок. Зоомагазины предлагают великое множество видов и марок. Но никто не поможет вам сделать правильный выбор, кроме вашей кошки. Если ей не понравится, она может обидеться и нахулиганить в отместку.

Виды наполнителей для кошачьего лотка:

Минеральные наполнители:

Бентонитовые и диатомитовые, а также наполнители из опоки, кремнистой микропористой породы, обычно с примесью глины, песка, глауконита (глины). В зоомагазинах представлен широкий выбор на любой вкус, цвет, фракцию (размер гранул) и кошелек. Не все комкующиеся наполнители быстро высыхают и способны абсорбировать большое количество влаги, поэтому следует проверять лоток чаще, чтобы питомец, обидевшись на грязь в лотке, не нахулиганил. Впитывающие наполнители абсорбируют влагу без образования комочков.

Интересный факт:

Многим хозяевам не нравится общее свойство всех глиняных наполнителей — наличие пыли. Но глиняная пыль убивает вредных насекомых.

Силикагелевые наполнители:

Силикагелевые наполнители делаются из тщательно высушенного геля поликремниевой кислоты. По составу практически как песок. Могут впитывать жидкости в 20 раз больше собственного веса, так что такого наполнителя хватит надолго.

Ни глиняные, ни силикагелевые наполнители не стоит утилизировать в туалет. Такой засор будет сложно прочистить!

Натуральные наполнители:

Экологичный вариант – гранулированные древесные опилки. Гранулы намного крупнее глиняных фракций. Древесный наполнитель плохо справляется с запахом.

В зоомагазинах можно найти новинки: натуральные наполнители из крахмала с гуаровой камедью, из соевых или кукурузных волокон. Такие наполнители обязательно должны содержать в составе антибактериальный компонент, иначе могут быть небезопасны с точки зрения гигиены, особенно летом. Конечно, для природы хорошо выбирать биоразлагаемые наполнители, но это не всегда пойдет на пользу вашему питомцу и членам семьи.

Правильные кошачьи привычки:

Если котенка можно приучить к лотку быстро, то приучение взрослой кошки, напротив, может потребовать много терпения. Взрослые кошки могут не признавать лоток совсем или по каким-то причинам перестать его использовать. Важно разобраться! Ходя в туалет в неположенном месте, ваш питомец может «кричать» о проблемах со здоровьем.

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Кошка может гоняться за своим хвостом, хрипло «мяукая», а поймав себя – вылизывать область промежности. Это может быть признаком выделения песка или цистита. Иногда при инфекциях мочевыделительной системы у кошек отекают мочеиспускательные каналы, и они не ходят в туалет или, наоборот, начинают ходить в туалет на видном месте и понемногу, привлекая внимание хозяина. Если вы заметили подобное поведение, обратитесь к специалисту.

Как перехитрить упрямую кошачью натуру:

Некоторые кошки привередливы и ходят в туалет только там, где нравится им. Хозяева могут быть просто в отчаянии! Чтобы приучить упрямиц, попробуйте переставить на на две-три недели лоток туда, где кошка "шалит", а затем переставьте лоток обратно туда, где вам удобно. Но на ее любимом месте поставьте небольшую миску с кормом. Кошки очень чистоплотны и не будут есть там, где хотят в туалет, и наоборот.

Борьба с метками:

Сегодня метки больше не проблема. В зоомагазинах – широкий выбор средств для удаления запаха меток и дезинфекции.

Необычное решение:

Терпеливые хозяева приучают своих питомцев ходить в человеческий туалет. Для этого придуманы специальные накладки на сиденье унитаза в виде пластиковой платформы с поддоном из тонкого пластика с круглыми трафаретами в середине. Начав приучать кошку, можно насыпать туда немного наполнителя. В первый раз будет очень непросто «убедить» кошку даже запрыгнуть на конструкцию. Некоторое время будет неудобно: кошка будет разбрасывать наполнитель, и перед каждым использованием сантехники "лоток" нужно будет снимать, а потом устанавливать обратно. Однако, когда кошка привыкнет и будет удален последний трафарет, питомец сможет "пользоваться" человеческой уборной. Да, обучение питомца потребует от хозяина терпения, но зато — никаких лотков!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

С точки зрения научной систематики, домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.



