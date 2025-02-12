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Ученые выяснили, мерзнут ли животные во время спячки

1:32
Зоосфера

Замерзают ли животные в период зимней спячки? Этот вопрос, на первый взгляд, может показаться простым, но долгое время ученые не могли разобраться, как медведи, летучие мыши, змеи и прочие существа способны выдерживать зиму, не погибая от холода.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

По данным нового исследования, животные, впадающие в спячку, не ощущают холод так, как это делают люди. Если нейроны человека или мыши подвергнуть воздействию холода, они начинают реагировать с повышенной активностью, утверждает старший автор исследования Елена Грачева, нейрофизиолог из Йельской школы медицины в США. Однако, когда Грачева и ее команда поместили в холодную среду таких животных, как тринадцатиполосные суслики и сирийские хомяки, они обнаружили, что активность в канале TRPM8 — той части центральной нервной системы, что отвечает за восприятие холода — была крайне низкой.

В рамках еще одного лабораторного эксперимента исследователи предложили сусликам, хомякам и мышам выбрать между двумя платформами: одна из которых имела температуру 30 градусов Цельсия, а другая варьировалась от плюс 30 до нуля.

Хотя животные, подверженные зимней спячке, предпочитали находиться на теплой платформе, они также иногда посещали и холодную, не замечая изменений температуры. После единственного прикосновения к холодной поверхности, мыши больше к ней не возвращались.

Уточнения

Су́слики (лат. Spermophilus) — род грызунов семейства беличьих (Sciuridae). Живут в открытых местах обитания, таких как луга, лугостепи и полупустыни, питаются низкими растениями и используют норы в качестве гнёзд и убежищ.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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