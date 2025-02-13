Если ваша кошка перестала мурчать, это может быть тревожным сигналом

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы ожидают, что их кошка будет громко мурлыкать в ответ на ласку. Но что, если питомец молчит даже в моменты удовольствия? Это не всегда признак нелюбви или болезни.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Почему одни кошки мурлыкают, а другие нет

Способность мурлыкать зависит от породы, физиологии и характера питомца.

Породные особенности

Некоторые породы мурлычут громко и часто (например, мейн-куны и британцы), а другие могут делать это очень тихо или вообще беззвучно.

Индивидуальный характер

Как и у людей, у кошек бывают разные темпераменты. Одни мурчат при каждом удобном случае, другие выражают свою привязанность иначе — например, трется о вас, прищуривается, облизывает руку.

Физиология

Если кошка никогда не мурлыкала, это не повод для беспокойства. Значит, у нее просто такой "набор функций".

Когда стоит насторожиться

Если кошка всегда мурлыкала, но внезапно перестала, это может быть сигналом о проблемах:

Заболевания голосовых связок — воспаление или механическое повреждение могут сделать мурчание невозможным.

Стресс или дискомфорт — резкое изменение поведения может говорить о тревоге.

Проблемы с мозговой деятельностью — в редких случаях изменение "поведенческого кода" связано с неврологическими расстройствами.

В таких ситуациях лучше показать питомца ветеринару.

Главное, помните: если кошка молчит, но выглядит счастливой и ведет себя как обычно, значит, она просто не из тех, кто выражает любовь мурчанием.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



