Если ваша кошка перестала мурчать, это может быть тревожным сигналом

Многие владельцы ожидают, что их кошка будет громко мурлыкать в ответ на ласку. Но что, если питомец молчит даже в моменты удовольствия? Это не всегда признак нелюбви или болезни.
Способность мурлыкать зависит от породы, физиологии и характера питомца.
Породные особенности
Некоторые породы мурлычут громко и часто (например, мейн-куны и британцы), а другие могут делать это очень тихо или вообще беззвучно.
Индивидуальный характер
Как и у людей, у кошек бывают разные темпераменты. Одни мурчат при каждом удобном случае, другие выражают свою привязанность иначе — например, трется о вас, прищуривается, облизывает руку.
Физиология
Если кошка никогда не мурлыкала, это не повод для беспокойства. Значит, у нее просто такой "набор функций".
Если кошка всегда мурлыкала, но внезапно перестала, это может быть сигналом о проблемах:
В таких ситуациях лучше показать питомца ветеринару.
Главное, помните: если кошка молчит, но выглядит счастливой и ведет себя как обычно, значит, она просто не из тех, кто выражает любовь мурчанием.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.