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Кошка захватила квартиру и диктует правила? Как вернуть власть в свои руки

2:24
Зоосфера

Домашняя кошка — это не просто пушистый компаньон, а животное со своими инстинктами. Если оставить питомца без воспитания, он будет жить по законам природы: защищать территорию, охотиться на продукты в вашей кухне и устраивать хаос в доме. Именно поэтому каждый ответственный хозяин должен обучить котенка правилам жизни рядом с человеком.

Игра с кошкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Игра с кошкой

Кошка — не человек, но она может учиться

Кошки обладают высоким интеллектом. В цирках дрессируют даже львов и тигров, а домашние мурлыки адаптировались к жизни с людьми на протяжении сотен лет. Воспитание помогает им стать дисциплинированнее, увереннее и спокойнее.

Чем глупее кошка, тем она пугливее. Поэтому важно заниматься обучением с первых дней появления питомца в доме.

С чего начать

Приучайте котенка к имени

  • Называйте имя, когда малыш смотрит на вас.
  • Давайте лакомство за реакцию.
  • Со временем он научится концентрироваться на хозяине, что поможет управлять его поведением.

Обучение командам и трюкам

Кошек можно обучить командам, что помогает направить их энергию в нужное русло. Если питомцу нечем заняться, он начнет разрушать квартиру.

Самые важные навыки

Даже если вы не хотите учить кота трюкам, приучить его к основным вещам нужно обязательно:

  • поездкам в машине и общественном транспорте;
  • переноске;
  • ошейнику с адресником (на случай, если кот убежит);
  • запретительным командам ("Нет", "Нельзя");
  • запретам (например, не лазить на стол или не спать в детской кроватке);
  • осмотру у ветеринара;
  • уходу (стрижке когтей, вычесыванию шерсти).

Как правильно приучать котенка

Не пытайтесь сразу обучить его всему. Действуйте постепенно:

  • Сначала позвольте изучить переноску, потом ненадолго поносите в ней по дому. Затем вынесите на улицу и только потом попробуйте поездки.
  • Приучая к машине, дайте котенку привыкнуть к запахам, потом заведите мотор, а только затем отправляйтесь в поездку.
  • Перед стрижкой когтей сначала дайте привыкнуть к ножницам: просто пощелкайте ими рядом.

Кошка, которую с детства правильно обучали, становится спокойнее, увереннее и не превращает жизнь хозяина в хаос. Главное — терпение и постепенность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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