Кошка захватила квартиру и диктует правила? Как вернуть власть в свои руки

Домашняя кошка — это не просто пушистый компаньон, а животное со своими инстинктами. Если оставить питомца без воспитания, он будет жить по законам природы: защищать территорию, охотиться на продукты в вашей кухне и устраивать хаос в доме. Именно поэтому каждый ответственный хозяин должен обучить котенка правилам жизни рядом с человеком.
Кошки обладают высоким интеллектом. В цирках дрессируют даже львов и тигров, а домашние мурлыки адаптировались к жизни с людьми на протяжении сотен лет. Воспитание помогает им стать дисциплинированнее, увереннее и спокойнее.
Чем глупее кошка, тем она пугливее. Поэтому важно заниматься обучением с первых дней появления питомца в доме.
Приучайте котенка к имени
Обучение командам и трюкам
Кошек можно обучить командам, что помогает направить их энергию в нужное русло. Если питомцу нечем заняться, он начнет разрушать квартиру.
Самые важные навыки
Даже если вы не хотите учить кота трюкам, приучить его к основным вещам нужно обязательно:
Не пытайтесь сразу обучить его всему. Действуйте постепенно:
Кошка, которую с детства правильно обучали, становится спокойнее, увереннее и не превращает жизнь хозяина в хаос. Главное — терпение и постепенность.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.