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Если кошка спит на вашей груди — не мешайте ей! Она делает это по важной причине

1:42
Зоосфера

Многие владельцы замечали, что кошки предпочитают засыпать именно на животе или груди. Одна из популярных теорий гласит, что питомцы выбирают эти места из-за скрытых заболеваний у человека. Но действительно ли кошки — "домашние диагносты" или причина их поведения куда проще?

Толстый кот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстый кот

Мистика или инстинкты

Скептики утверждают, что если кошке недоступен живот, она спокойно устроится и на спине, и на ногах хозяина. Однако исследования показывают, что живот и грудь остаются ее любимыми местами для отдыха.

Настоящие причины: почему кошка выбирает живот хозяина

  1. Ритм сердца и дыхания
    Кошки находят успокаивающим звук сердцебиения и плавные движения живота при дыхании. Эти естественные колебания напоминают им уютное детство, когда они спали рядом с мамой-кошкой.

  2. Чувство безопасности
    Даже в квартире кошки ищут место, где можно расслабиться и чувствовать себя защищенными. Лежа на владельце, питомец получает тепло, стабильность и ощущение безопасности.

  3. Признак доверия
    Если кошка спит на вас — это высшее проявление доверия. В дикой природе животное никогда не заснет в уязвимой позе, если не уверено в своей безопасности.

Как правильно себя вести

Если вам нужно вставать, но кошка спит глубоким сном, не стоит резко ее сбрасывать — это может напугать питомца. Лучше аккуратно переместить его в другое уютное место.

Теперь, когда ваш пушистый друг уляжется вам на живот, знайте — это не предвестник болезни, а всего лишь проявление любви и привязанности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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