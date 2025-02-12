Собака просит добавки, а вы не можете отказать? Вот как кормить её правильно и не навредить

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1:51
Зоосфера

Даже если ваш питомец выглядит вполне здоровым, он может страдать от лишнего веса. Ожирение у собак — это не просто косметическая проблема, а реальная угроза их здоровью. Как вовремя распознать проблему и что с этим делать?

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хаски

Как проверить вес собаки без весов

Не обязательно сразу бежать к ветеринару. Есть простой способ проверить, не набрала ли собака лишнего:

  • Положите ладони на бока питомца.
    — Если ребра прощупываются с легким нажимом — вес в норме.
    — Если приходится искать их под слоем жира — пора задуматься о диете.

  • Оцените линию талии.
    — У здоровой собаки талия заметна, особенно если смотреть сверху.
    — Если силуэт округлился, есть риск ожирения.

  • Обратите внимание на поведение.
    — Собака стала медлительной, чаще задыхается, быстро устает?
    — Потеря интереса к играм и повышенная сонливость — еще один тревожный сигнал.

  • Следите за ошейником.
    — Если вы вынуждены ослаблять его из-за увеличившегося объема шеи, это повод проверить вес питомца.

Что делать, если собака набрала лишний вес

Если ветеринар подтвердил проблему, придется пересмотреть образ жизни питомца:

  • Сбалансировать питание. Исключите излишние лакомства, подберите качественный корм с нужным количеством белков и жиров.
  • Добавить активность. Долгие прогулки, бег, игры — все это поможет собаке быстрее вернуться в форму.
  • Следить за динамикой. Взвешивайте питомца раз в пару недель, чтобы понимать, есть ли прогресс.

Лишний вес сокращает жизнь собаки, но правильное питание и движение помогут питомцу оставаться здоровым и активным.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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