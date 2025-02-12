Собака просит добавки, а вы не можете отказать? Вот как кормить её правильно и не навредить

Даже если ваш питомец выглядит вполне здоровым, он может страдать от лишнего веса. Ожирение у собак — это не просто косметическая проблема, а реальная угроза их здоровью. Как вовремя распознать проблему и что с этим делать?
Не обязательно сразу бежать к ветеринару. Есть простой способ проверить, не набрала ли собака лишнего:
Положите ладони на бока питомца.
— Если ребра прощупываются с легким нажимом — вес в норме.
— Если приходится искать их под слоем жира — пора задуматься о диете.
Оцените линию талии.
— У здоровой собаки талия заметна, особенно если смотреть сверху.
— Если силуэт округлился, есть риск ожирения.
Обратите внимание на поведение.
— Собака стала медлительной, чаще задыхается, быстро устает?
— Потеря интереса к играм и повышенная сонливость — еще один тревожный сигнал.
Следите за ошейником.
— Если вы вынуждены ослаблять его из-за увеличившегося объема шеи, это повод проверить вес питомца.
Если ветеринар подтвердил проблему, придется пересмотреть образ жизни питомца:
Лишний вес сокращает жизнь собаки, но правильное питание и движение помогут питомцу оставаться здоровым и активным.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.