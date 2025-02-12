Собака просит добавки, а вы не можете отказать? Вот как кормить её правильно и не навредить

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже если ваш питомец выглядит вполне здоровым, он может страдать от лишнего веса. Ожирение у собак — это не просто косметическая проблема, а реальная угроза их здоровью. Как вовремя распознать проблему и что с этим делать?

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

Как проверить вес собаки без весов

Не обязательно сразу бежать к ветеринару. Есть простой способ проверить, не набрала ли собака лишнего:

Положите ладони на бока питомца.

— Если ребра прощупываются с легким нажимом — вес в норме.

— Если приходится искать их под слоем жира — пора задуматься о диете.

Оцените линию талии.

— У здоровой собаки талия заметна, особенно если смотреть сверху.

— Если силуэт округлился, есть риск ожирения.

Обратите внимание на поведение.

— Собака стала медлительной, чаще задыхается, быстро устает?

— Потеря интереса к играм и повышенная сонливость — еще один тревожный сигнал.

Следите за ошейником.

— Если вы вынуждены ослаблять его из-за увеличившегося объема шеи, это повод проверить вес питомца.

Что делать, если собака набрала лишний вес

Если ветеринар подтвердил проблему, придется пересмотреть образ жизни питомца:

Сбалансировать питание . Исключите излишние лакомства, подберите качественный корм с нужным количеством белков и жиров.

. Исключите излишние лакомства, подберите качественный корм с нужным количеством белков и жиров. Добавить активность . Долгие прогулки, бег, игры — все это поможет собаке быстрее вернуться в форму.

. Долгие прогулки, бег, игры — все это поможет собаке быстрее вернуться в форму. Следить за динамикой. Взвешивайте питомца раз в пару недель, чтобы понимать, есть ли прогресс.

Лишний вес сокращает жизнь собаки, но правильное питание и движение помогут питомцу оставаться здоровым и активным.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

