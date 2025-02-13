Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Заклеиваете углы дивана скотчем, надеваете защитные чехлы, а наутро он снова выглядит, как после атаки когтистого хищника? Возможно, вы просто неправильно подходите к проблеме.

Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Когти кошки

Почему кошки портят мебель?

Исследование Journal of Feline Medicine and Surgery показало: 80% кошек игнорируют когтеточки, если они расположены в неудобном месте. Они точат когти не из вредности, а потому, что мебель кажется им подходящим объектом для ухода за когтями, меток и разминки.

Секрет, который не требует затрат

Зоопсихолог Джексон Гэлакси уверен: перевоспитать питомца можно за один день. Его метод, протестированный в Университете Тафтса, невероятно прост: оберните диван фольгой на 24 часа.

Как это работает?

— Фольга издает неприятный звук и имеет текстуру, которая вызывает дискомфорт у кошек.

— Одновременно поставьте рядом вертикальную когтеточку и сбрызните ее кошачьей мятой.

— Когда кошка попробует вернуться к дивану, она испугается нового ощущения и автоматически переключится на когтеточку.

Доказано наукой и владельцами кошек

Эксперимент Applied Animal Behaviour Science подтвердил: кошки ненавидят ощущение фольги под лапами, и одного дня хватает, чтобы закрепить негативную ассоциацию с мебелью.

"Это как перенастроить GPS кошки", — объясняет эксперт по поведению животных Пэм Джонсон-Беннетт в The Washington Post.

Один из пользователей форума Houzz делится: "Сначала кошка злилась, но к вечеру приняла новую когтеточку".

Главное — не спешить

Ветеринар Лиза Радуски предупреждает: не убирайте фольгу раньше, чем через 24 часа. Коты проверяют границы, и если барьер исчезнет слишком быстро, они вернутся к старой привычке.

Если завтра ваш диван останется целым, значит, вы все сделали правильно. А если нет — готовьтесь к новым "авангардным" дизайнерским решениям от вашего питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

