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Вычесываете кошку, а шерсти меньше не становится? Ошибка, которую совершают почти все владельцы

1:48
Зоосфера

Шерсть любимого питомца может оказаться где угодно — на одежде, мебели, в воздухе и даже в тарелке. Казалось бы, линька длится пару недель, но иногда процесс затягивается на месяцы, превращая квартиру в пушистое облако. Что делать, если шерсть не перестает летать по всему дому?

Кошка на кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошка на кровати

Почему кошки линяют

Линька — естественный процесс смены шерсти, который происходит при смене сезонов. Однако интенсивность зависит от породы, возраста и ухода за животным.

  • У длинношерстных кошек линька проходит дольше.
  • С возрастом процесс обновления шерсти замедляется.
  • Питание и здоровье играют важную роль: если линька затянулась, это может быть сигналом проблем в организме.

Что делать, если шерсть везде

Эксперты советуют не просто бороться с последствиями линьки, но и устранять ее причины.

  1. Вычесывание — обязательная процедура, но не панацея. Расчески и фурминаторы помогут убрать часть шерсти, но не остановят ее выпадение.
  2. Купание с правильным шампунем улучшает состояние шерсти, удаляет отмершие волоски и снижает количество шерсти в доме.
  3. Сбалансированное питание — ключ к здоровой шерсти. Корм должен содержать Омега-3 и Омега-6, которые укрепляют структуру волос.
  4. Консультация ветеринара обязательна, если линька длится слишком долго. Возможно, у питомца есть скрытые проблемы со здоровьем.

Комплексный подход — залог чистоты в доме

Регулярный уход, правильное питание и своевременные визиты к ветеринару помогут избежать проблем с линькой. Тогда шерсти в доме станет меньше, а питомец будет чувствовать себя лучше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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