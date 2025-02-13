Вычесываете кошку, а шерсти меньше не становится? Ошибка, которую совершают почти все владельцы

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Шерсть любимого питомца может оказаться где угодно — на одежде, мебели, в воздухе и даже в тарелке. Казалось бы, линька длится пару недель, но иногда процесс затягивается на месяцы, превращая квартиру в пушистое облако. Что делать, если шерсть не перестает летать по всему дому?

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Почему кошки линяют

Линька — естественный процесс смены шерсти, который происходит при смене сезонов. Однако интенсивность зависит от породы, возраста и ухода за животным.

У длинношерстных кошек линька проходит дольше.

С возрастом процесс обновления шерсти замедляется.

Питание и здоровье играют важную роль: если линька затянулась, это может быть сигналом проблем в организме.

Что делать, если шерсть везде

Эксперты советуют не просто бороться с последствиями линьки, но и устранять ее причины.

Вычесывание — обязательная процедура, но не панацея. Расчески и фурминаторы помогут убрать часть шерсти, но не остановят ее выпадение. Купание с правильным шампунем улучшает состояние шерсти, удаляет отмершие волоски и снижает количество шерсти в доме. Сбалансированное питание — ключ к здоровой шерсти. Корм должен содержать Омега-3 и Омега-6, которые укрепляют структуру волос. Консультация ветеринара обязательна, если линька длится слишком долго. Возможно, у питомца есть скрытые проблемы со здоровьем.

Комплексный подход — залог чистоты в доме

Регулярный уход, правильное питание и своевременные визиты к ветеринару помогут избежать проблем с линькой. Тогда шерсти в доме станет меньше, а питомец будет чувствовать себя лучше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

