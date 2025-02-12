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Кошки, собаки и дети: почему питомцы терпят детей, даже если им это не нравится

2:22
Зоосфера

Домашние животные часто ведут себя терпеливо по отношению к детям, даже если те бывают слишком настойчивыми или неловкими в обращении. Хотя кошки и собаки могут не любить громкие звуки или резкие движения, малыши нередко получают от них гораздо больше снисходительности, чем взрослые. Почему же наши питомцы так относятся к детям?

Ребенок и собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ребенок и собака

Инстинкт заботы о потомстве

Кошки и собаки — заботливые родители. Они внимательно оберегают своих детёнышей, пока те не становятся достаточно взрослыми, чтобы справляться самостоятельно. И человеческий ребёнок, даже если он принадлежит другому виду, невольно попадает под действие этого инстинкта.

Внешнее сходство с детёнышами животных

Малыши многих млекопитающих обладают общими чертами: круглое тельце, крупная голова, маленькие носы и большие глаза. Эти особенности вызывают у животных желание заботиться о них. Для кошки или собаки человеческий ребёнок выглядит как существо, требующее защиты.

Эмпатия, развившаяся благодаря жизни рядом с человеком

Животные, которые веками живут рядом с людьми, подвергались естественному отбору, становясь менее агрессивными и более чуткими. Они научились чувствовать эмоции людей и откликаться на них. Исследования показывают, что кошки и собаки могут переживать за своих хозяев, а у собак даже изменяется сердечный ритм, если они видят, что человек грустит.

Игры помогают развитию

Животные понимают, что перед ними малыш, которому можно больше, чем взрослому. В дикой природе детёныши нападают на взрослых, но получают лишь лёгкий окрик или толчок вместо серьёзного наказания. Так же домашние питомцы воспринимают и человеческих детей: как маленьких, неразумных существ, которых не стоит обижать.

Как помочь питомцу и ребёнку подружиться

Дети могут вести себя грубовато по отношению к животным — не из жестокости, а из-за нехватки опыта. Родителям важно объяснять, что дёргать кота за хвост или тянуть собаку за уши — плохая идея. Когда ребёнок учится правильно общаться с питомцем, между ними рождается настоящая дружба.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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