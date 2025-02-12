Когда виляющий хвост – сигнал опасности: как распознать агрессивную собаку

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

"Да ладно тебе, смотри, как собачка хвостом виляет, она точно добрая!" — знакомая фраза? Однако более половины всех укусов случаются именно после таких слов. Виляющий хвост вовсе не всегда означает дружелюбие, и важно правильно понимать язык тела собаки, чтобы не стать жертвой укуса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:What_are_you_looking_at%3F_(3440008769).jpg by Ludovic Bertron Собака

Когда собака виляет хвостом, но может укусить

Существует две основные причины, по которым собака сначала виляет хвостом, а затем нападает.

Страх: в этом случае хвост поджат и двигается между задних лап. Всё тело напряжено: уши прижаты, взгляд отведён, собака может облизываться, скулить, замирать или даже рычать.

в этом случае хвост поджат и двигается между задних лап. Всё тело напряжено: уши прижаты, взгляд отведён, собака может облизываться, скулить, замирать или даже рычать. Агрессия: собака может выглядеть застывшей, идти жёстким шагом, смотреть прямо в глаза, тяжело дышать, а её шерсть на загривке может встать дыбом. Хвост поднят высоко и может активно вилять — но это признак крайнего возбуждения перед нападением.

Как избежать укуса

Не пытайтесь погладить незнакомую собаку, если её хозяина нет рядом.

Если животное напугано, просто развернитесь и спокойно отойдите.

При агрессивном поведении не смотрите в глаза, не делайте резких движений. Лучше поставить перед собой барьер (зонт, сумку) и аккуратно отступить или обойти собаку по широкой дуге.

Не бросайте еду и не пытайтесь заговорить с агрессивным животным — это может только усугубить ситуацию.

Как распознать дружелюбную собаку

Добродушные собаки виляют не только хвостом, но и всем телом — в движение идут попа, лапы и спина. Их хвост находится на уровне тела, уши расслаблены, а взгляд мягкий. Если питомец сам тянется к вам, хочет играть или ласкаться — значит, он действительно настроен дружелюбно.

Доверяйте языку тела собаки

Язык собак — сложная система знаков, а хвост — лишь один из множества сигналов. Не стоит слепо доверять популярному мифу о том, что виляние хвостом всегда означает доброжелательность. Безопасность превыше всего — оценивайте ситуацию комплексно и не пытайтесь подойти к незнакомой собаке без необходимости.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

