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Деменция у кошек и ОКР у собак: научные факты о психических расстройствах питомцев

3:37
Зоосфера

Психические заболевания принято считать исключительно человеческой проблемой, но исследования показывают, что они встречаются и у животных. Депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство и даже деменция — это лишь часть отклонений, зафиксированных у питомцев. Как проявляются эти расстройства, чем они вызваны и какие меры можно предпринять для их коррекции?

Кошка и собака
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка и собака

Деменция у кошек

Возрастные изменения в организме кошек приводят к когнитивной дисфункции, схожей с деменцией у человека. По данным ветеринарных исследований, более 90% пожилых кошек демонстрируют признаки подобных нарушений.

Основные симптомы

  • Потеря ориентации в пространстве, неожиданные приступы паники.
  • Игнорирование привычных гигиенических процедур, отказ от ухода за шерстью.
  • Нарушение туалетного поведения, неожиданные "аварии" в доме.
  • Колебания аппетита — от чрезмерного потребления пищи до полного отказа от еды.
  • Изменение социального поведения — усиленная потребность в внимании хозяина.

Причиной этих изменений становятся ухудшение работы нейронных связей, сосудистые патологии и возрастные метаболические нарушения. Лечение включает специальную диету, медикаментозную поддержку и корректировку условий содержания.

Обсессивно-компульсивное расстройство у собак

Хотя ОКР встречается у собак реже, чем у людей, оно также является диагностируемым расстройством. Навязчивые действия, вызванные тревожностью или генетической предрасположенностью, могут негативно сказаться на качестве жизни питомца.

Признаки ОКР у собак

  • Многократное вылизывание одного и того же участка тела до появления повреждений.
  • Чрезмерная фиксация на однообразных действиях (например, бесконечная погоня за хвостом).
  • Повторяющиеся стереотипные движения (монотонное хождение из угла в угол).
  • Отсутствие реакции на окружающую среду во время выполнения навязчивых действий.

Причины ОКР могут включать стресс, нехватку физической активности, неадекватное воспитание или даже врождённые особенности нервной системы. Ветеринарное лечение может включать поведенческую терапию, изменение режима дня и лекарственные препараты.

Депрессия у птиц

Птицы, особенно попугаи и врановые, обладают сложной социальной структурой и высокой когнитивной активностью. Изоляция, потеря партнёра или резкие изменения в окружающей среде могут стать причинами депрессивных состояний.

Симптомы депрессии у птиц

  • Угнетённое состояние, отказ от общения с людьми и сородичами.
  • Выщипывание перьев, которое может привести к самоповреждению.
  • Потеря аппетита и снижение активности.

Исследования показывают, что для борьбы с одиночеством птицы могут использовать виртуальное общение — видеосвязь с другими попугаями улучшает их эмоциональное состояние. Помимо этого, рекомендуется увеличить уровень взаимодействия с питомцем и предоставить ему игрушки, стимулирующие интеллект.

Итог

Психические расстройства у животных — научно подтверждённый факт. Как и у людей, их состояние во многом зависит от окружающей среды и ухода. Внимательное отношение к поведению питомца поможет своевременно выявить проблемы и скорректировать их с помощью ветеринарных методов.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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