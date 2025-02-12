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Характер по ушам: что форма ушей говорит о темпераменте вашей собаки

Зоосфера

Почему у одних собак уши стоят торчком, а у других висят? Как это связано с их природой, характером и даже предназначением? Этот вопрос волнует многих владельцев собак, ведь форма ушей может рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Чихуахуа
Фото: commons.wikimedia.org by Zarate123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чихуахуа

Дарвин был прав? Висячие уши — признак одомашнивания

Великий Чарльз Дарвин считал висячие уши следствием "синдрома одомашненности". Он полагал, что животные, находясь под защитой человека, теряют необходимость постоянно прислушиваться к окружающим звукам. Это, в свою очередь, влияет на развитие хрящевой ткани, и уши опускаются.

Учёные подтверждают: действительно, снижение уровня стресса у животных, которых человек начал приручать, привело к изменениям в гормональном фоне. Меньше адреналина — больше внешних отличий от дикого предка. Висячие уши, пятнистый окрас и даже более дружелюбный характер — всё это результат длительной селекции.

Висячие уши — преимущество для охотничьих пород

Интересно, что у большинства гончих, спаниелей и борзых, выведенных специально для охоты, уши тоже висят. Казалось бы, охотничьим собакам нужен острый слух! Но на деле главное оружие таких собак — нюх.

  • Длинные висячие уши помогают: они задерживают запахи у носа, усиливая способность улавливать след.
  • Собаки на охоте полагаются на обоняние: важно не просто услышать, а точно учуять добычу.
  • Работа в команде важнее острого слуха: охотничьи собаки должны быть дружелюбными и управляемыми, поэтому агрессивных особей со стоячими ушами люди не отбирали.

Попробуйте вспомнить хоть одну охотничью породу с торчащими ушами! Их практически нет.

Почему у сторожевых собак висячие уши

Крупные охранные собаки, такие как бурбуль, кане-корсо, ка-де-бо и мастифы, должны обладать развитым слухом и настороженностью. Тогда почему у них тоже часто висят уши?

Ответ прост: размер собаки влияет на её уши.

  • Чем больше пёс, тем тяжелее его уши: Хрящи становятся массивнее и не могут держаться вертикально.
  • Селекция на размер изменила анатомию: Если взять овчарку и сделать её в два раза больше, у неё тоже опустятся уши.
  • Рыхлая кожа и массивное тело мешают ушам стоять торчком: Это не недостаток, а особенность породы.

Но в отличие от охотничьих собак, сторожевым нужен острый слух, поэтому люди начали купировать уши — то есть укорачивать их хирургическим путём.

Зачем купируют уши собакам

  • Безопасность в драке: свисающие уши легко травмируются в схватке.
  • Усиление слуха: стоячие уши лучше улавливают звуки.
  • Сохранение традиционного облика породы: доберман, боксер, шнауцер с купированными ушами выглядят более грозно.

Щенкам служебных пород после купирования уши фиксируют пластырем в "корону", чтобы они зафиксировались в вертикальном положении.

А как же кошки

Почему среди кошек нет такого разделения по форме ушей, как у собак? Всё просто: кошки не были одомашнены так, как собаки.

  • Они сохранили дикость: кошки всегда были независимыми и не нуждались в полной адаптации под человека.
  • Селекция шла по другим принципам: люди не отбирали самых добрых и покладистых, как в случае с собаками.

Единственное исключение — шотландская вислоухая кошка. Однако её уникальные уши — не признак одомашнивания, а результат мутации, которая влияет не только на хрящи ушей, но и на суставы во всём организме.

Итоги

Форма ушей у собак — это не просто особенность внешности. Она многое рассказывает о породе, её происхождении и даже характере. Висячие уши — признак одомашнивания, но в некоторых случаях их форма связана с функциональными задачами, как у гончих и сторожевых собак.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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