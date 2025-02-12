Характер по ушам: что форма ушей говорит о темпераменте вашей собаки

Почему у одних собак уши стоят торчком, а у других висят? Как это связано с их природой, характером и даже предназначением? Этот вопрос волнует многих владельцев собак, ведь форма ушей может рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
Великий Чарльз Дарвин считал висячие уши следствием "синдрома одомашненности". Он полагал, что животные, находясь под защитой человека, теряют необходимость постоянно прислушиваться к окружающим звукам. Это, в свою очередь, влияет на развитие хрящевой ткани, и уши опускаются.
Учёные подтверждают: действительно, снижение уровня стресса у животных, которых человек начал приручать, привело к изменениям в гормональном фоне. Меньше адреналина — больше внешних отличий от дикого предка. Висячие уши, пятнистый окрас и даже более дружелюбный характер — всё это результат длительной селекции.
Интересно, что у большинства гончих, спаниелей и борзых, выведенных специально для охоты, уши тоже висят. Казалось бы, охотничьим собакам нужен острый слух! Но на деле главное оружие таких собак — нюх.
Попробуйте вспомнить хоть одну охотничью породу с торчащими ушами! Их практически нет.
Крупные охранные собаки, такие как бурбуль, кане-корсо, ка-де-бо и мастифы, должны обладать развитым слухом и настороженностью. Тогда почему у них тоже часто висят уши?
Ответ прост: размер собаки влияет на её уши.
Но в отличие от охотничьих собак, сторожевым нужен острый слух, поэтому люди начали купировать уши — то есть укорачивать их хирургическим путём.
Щенкам служебных пород после купирования уши фиксируют пластырем в "корону", чтобы они зафиксировались в вертикальном положении.
Почему среди кошек нет такого разделения по форме ушей, как у собак? Всё просто: кошки не были одомашнены так, как собаки.
Единственное исключение — шотландская вислоухая кошка. Однако её уникальные уши — не признак одомашнивания, а результат мутации, которая влияет не только на хрящи ушей, но и на суставы во всём организме.
Форма ушей у собак — это не просто особенность внешности. Она многое рассказывает о породе, её происхождении и даже характере. Висячие уши — признак одомашнивания, но в некоторых случаях их форма связана с функциональными задачами, как у гончих и сторожевых собак.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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