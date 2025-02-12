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Королевский гепард и ваш домашний кот — что у них общего? Больше, чем кажется

1:35
Зоосфера

Почему у одних кошек пятна, а у других полосы? Это загадка, которая долго интересовала учёных. И хотя они ещё не могут дать окончательный ответ, важные открытия уже сделаны.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бенгальская кошка

Учёные выделили два гена, которые напрямую влияют на то, как кошки получают свой рисунок на шерсти — пятна или полосы.

Один из этих генов, Taqpep, определяет, будет ли у кошки шерсть с полосами или пятнами. Если у кошки есть две нормальные копии этого гена, то шерсть будет полосатой. А если обе копии гена мутированы, то шерсть станет пятнистой или с завитками.

Генетики также обнаружили, что мутации в этом гене могут изменять не только рисунок, но и размеры пятен. Так, например, у гепардов с мутациями на обеих копиях Taqpep пятна становятся крупными и размытыми, а вдоль спины они образуют полосы. В случае с "королевскими гепардами" пятна поистине превращаются в полосы.

Другой важный ген — Dkk4 — влияет на количество и размер пятен. Абиссинские кошки, например, имеют мутированные копии этого гена, что приводит к маленьким чёрным пятнышкам на однотонной шерсти. Если таких кошек скрестить с сервала, пятна у потомков будут крупнее и реже.

Но даже с учётом этих генов, учёные уверены: для того, чтобы кошки получали пятна, необходимо наличие ещё одного, третьего гена. Пока что его точное определение остаётся загадкой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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