Рекордная пантера: как самая тяжёлая флоридская кошка прошла осмотр

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во Флориде поймали рекордную пантеру, которая стала самой тяжёлой за всю историю наблюдений.

Фото: archive.org by NaturesFan1226, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пума

Взрослый самец, весивший 166 фунтов (75 кг), был тщательно осмотрен и окольцован специалистами Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC). Обычные самцы флоридских пантер весят от 100 до 160 фунтов (45-73 кг), а самки — до 100 фунтов (45 кг).

Животное было усыплено, чтобы биологи могли провести подробную проверку здоровья. Во время осмотра специалисты брали образцы тканей для генетических исследований и проводили анализы крови.

Всё это происходило в рамках планового мониторинга популяции пантер на юго-западе штата, где осталось всего от 120 до 230 особей этого исчезающего вида.

Пантера, пойманная и выпущенная на ранчо Бэбкок, получила ошейник с GPS-датчиком, что позволит учёным отслеживать её поведение в дикой природе.

Этот проект помогает понять, как обстоят дела с сохранением флоридской пантеры и изучить её здоровье и передвижения. Официальные лица надеются, что данные, полученные в ходе таких исследований, помогут в долгосрочной программе сохранения популяции.

Флоридская пантера — это подвид пумы, который в прошлом был распространён в восточной части США.

Однако охота привела к значительному сокращению численности этих животных, и теперь они обитают только в ограниченной части штата Флорида. Хотя эта кошка является символом штата, её численность находится на критическом уровне.

Всем, кто встретит пантеру в природе, рекомендуется сообщить об этом через веб-сайт флоридской программы по защите пантер. Также есть возможность поддержать проект, приобретая специальные номерные знаки с надписью "Защити пантеру".

Уточнения

Пу́ма (горный лев, кугуар) (лат. Puma concolor) — хищник рода Пумы семейства кошачьих. Обитает в Северной и Южной Америке. Самый крупный представитель малых кошек. Охотится преимущественно на оленей.

