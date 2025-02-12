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Кошачьи секреты: почему пушистый друг прячется от вас

1:28
Зоосфера

Привычка прятаться — это чаще всего нормальное поведение для кошки. Обычно причины такого поведения связаны с тем, что оно является частью инстинктивного поведения кошек.

Кот Эрмитажа
Фото: fotki.yandex.ru by ewwl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот Эрмитажа

Так как кошка по своей природе хищник-одиночка, животное будет прятаться и находить укромные места в доме, чтобы чувствовать себя в безопасности. В природе хищники одиноки и беззащитны, поэтому при получении травм или вреда риск гибели возрастает.

Кроме того, спрятавшись в укромном уголке, кошке легче наблюдать за происходящим вокруг. Если кошка прячется под диван или другое подобное место, это может означать, что животное испытывает физический или эмоциональный дискомфорт. Это может быть стресс от рождения ребенка или появления нового животного в доме.

С другой стороны, это может быть признаком болезни или боли. Ведь кошки часто ищут для себя укрытие, испытывая физическую боль.

Как определить, находится ли ваша кошка в состоянии стресса

В этом случае глаза кошки широко открыты, уши прижаты к голове, усы оттянуты назад, нос сморщен, а клыки обнажены.

Острый стресс может вызвать учащенное дыхание, дрожь, слюнотечение, а также непроизвольное мочеиспускание и дефекацию.

Если вы заметили изменения в поведении своего питомца, это повод обратиться за ветеринарной помощью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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