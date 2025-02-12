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Главные причины не заводить собаку: как принять взвешенное решение

1:09
Зоосфера

В этой статье мы расскажем вам, почему иногда не стоит заводить собаку.

Собака в одежде
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в одежде

Какие недостатки у собаки

Владеть собакой — значит брать на себя финансовую ответственность за животное. Вам нужно будет покупать вашему животному качественный корм, одежду, игрушки, лекарства, сеанс у кинолога и походы к ветеринару.

Помимо денег, собаки требуют много внимания и времени. Вам нужно будет выгуливать животное два раза в день каждый день, а затем мыть лапы животного.

Собаки также нуждаются во внимании, ласке и играх дома. Ваш дом должен быть достаточно большим, если животное крупное.

Вы не сможете незапланированно не переночевать дома или уехать в другой город. Вам нужно либо взять собаку с собой, либо найти кого-то, с кем можно оставить своего питомца.

Как меняется жизнь с собакой

Нужно быть готовым к тому, что собака будет нуждаться в вашем внимании и ласке достаточное количество раз за день.

Однако ваша физическая форма может улучшиться, потому что вы будете часто гулять со своим животным.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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